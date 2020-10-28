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Общество
28 октября 2020, 14:12

День донора прошел в университете МЧС

Фото из архива
Фото из архива

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более ста работников и обучающихся Университета гражданской защиты МЧС приняли участие в выездном Дне донора. Мероприятие прошло в стенах спасательного вуза Беларуси, его участники - преподаватели и курсанты. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

"День донора в университете МЧС - это традиционный совместный проект вуза и Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Пункт сдачи крови был организован в помещении медицинской службы УГЗ по всем предъявляемым к таким помещениям требованиям. Процедура занимает 20-25 минут. Она включает заполнение анкеты, осмотр терапевтом, определение уровня гемоглобина и группы крови донора, получение справки. Непосредственно забор крови длится 6-10 минут", - рассказал Андрей Садовский.

Стоит отметить, что это не первый День донора в стенах учреждения высшего образования. Уже на протяжении многих лет будущие спасатели и преподаватели университета МЧС и его филиалов принимают активное участие в подобных мероприятиях. Ведь потребность в компонентах донорской крови в лечебных учреждениях по-прежнему остается высокой. В стационарах врачи ежедневно продолжают оказывать медицинскую помощь онкологическим больным, жертвам несчастных случаев, роженицам.

Всего в Беларуси около 100 тыс. доноров крови и ее компонентов, за последние четыре года их количество увеличилось на 15%. Возросло и количество почетных доноров, которых уже насчитывается около 65 тыс. Ежедневно на все донорские пункты в республике приходят 1,5-2 тыс. человек.-0-

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