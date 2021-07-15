День молодежи на "Славянском базаре в Витебске" - праздник юности и творчества - мнение

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель ЦК БРСМ, координатор молодежного проекта Владислав Дубицкий раскрыл корреспонденту БЕЛТА программу Дня молодежи на XXX Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Программой "Славянского базара в Витебске" запланирован традиционный День молодежи - праздник юности и творчества, вдохновения и энергии, задора и дружбы. На этот раз он пройдет в формате фестиваля "Зажигает молодежь" по трем направлениям: "Огни народного единства", "Огни новых побед", "Огни талантливой молодежи". В проекте примет участие самая творческая и талантливая молодежь из всех регионов страны, - рассказал Владислав Дубицкий. - Еще одна традиция - встречать День молодежи накануне. Так, уже 16 июля молодежь Беларуси и России обсудит на конференции Российско-Белорусского союза молодежи актуальные вопросы союзной интеграции. Почетным гостем станет госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Ближе к вечеру на площади Победы свой талант и зажигательные сеты жителям и гостям фестивального города подарят лучшие диджеи страны".

Яркое начало Дня молодежи 17 июля даст арт-парад "Беларусь Единая!" под девизом "Единство! Развитие! Независимость!". "В сопровождении грациозных участниц образцового хореографического коллектива "Веселушки" оршанского городского центра культуры "Победа", чеканящих шаг и отбивающих барабанную дробь, возглавят арт-парад на автомобилях с развевающими флагами Беларуси представители самого молодого республиканского общественного объединения страны - "Патриоты Беларуси", - отметил координатор проекта. - Продолжит шествие дружная команда молодежного поезда. Активисты БРСМ - участники и победители республиканских фестивалей, конкурсов и спортивных состязаний пронесут в колонне Государственный флаг Беларуси размером 6х12 м. На протяжении всего парада зрителей ожидают перформансы и приятные сюрпризы. К примеру, каждый желающий сможет стать участником "Народной зарядки". Ее тон задаст "Королева Весна Беларуси 2018", руководитель школы бальных танцев "Северная столица" Мария Соловьева со своими юными воспитанниками. "Народная зарядка" зарядит бодростью всех почитателей здорового образа жизни и станет хорошей разминкой для всех участников Дня молодежи".

По сложившейся традиции программу Дня молодежи на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков продолжит патриотическая акция "Беларусь помнит. Помним каждого". "Тема сохранения и передачи из поколения в поколение правды о Великой Отечественной войне, истории подвига наших прадедов всегда была у белорусов в приоритете, но в связи с попытками героизации нацизма и стремлений некоторых стран переписать историю Великой Победы и переформатировать сознание молодежи, она приобретает сегодня особую актуальность", - подчеркнул Владислав Дубицкий.

"Официальная церемония открытия Дня молодежи пройдет с участием почетных гостей, в том числе из России. Старт даст оpen-air "Зажги молодежный огонь", где каждый найдет себе занятия по интересам. Например, на площадке #Беларусь историческая можно будет включиться в реконструкцию типографии газеты "Заря", поучаствовать вместе с ее подпольной редакцией в обсуждении новостей с "Большой земли" и верстке этого издания на старинной печатной машинке. На площадке настольных игр и развивающих квизов #Познай Беларусь можно стать участником интеллектуального дрифт-трекинга "Верно ответь - и едь!" с возможностью катания на дрифт-трайке за правильные ответы об истории родной страны", - продолжил координатор проекта.

На площадке #Беларусь народная, оформленной в стиле белорусского традиционного сельского подворья, всех желающих пригласят поиграть в белорусские народные игры и забавы. "Приятно обещает порадовать площадка #Беларусь добрая. Здесь мастера косоплетения совершенно бесплатно создадут для любой девушки любую модную прическу из кос и патриотической красно-зеленой ленточки, а художники боди-арта нарисуют на лице один из главных символов нашей страны - белорусский флаг с национальным орнаментом. На конструкторский тимбилдинг молодежь приглашают организаторы площадки #Беларусь креативная. Сюда желательно приходить с друзьями и вовремя командообразующей игры собирать вместе с помощью мега-конструктора "Голдберга" гигантские - до 12 м цепные реакции", - добавил Владислав Дубицкий. Много активностей подготовлено для посетителей площадки #Беларусь спортивная. В частности, на ней пройдет чемпионат Союзного государства "Открытые областные соревнования по гиревому спорту "Кубок губернатора", запланированы различные спортивные мастер-классы, в том числе по воркауту и по базовым трюкам с гигантским мячом около 2 м в диаметре, а также настольные и напольные игры "Мегатвистер", "Руки-ноги", "Лазертаг".

На полях Дня молодежи развернется экспозиция выставки военной техники, макетов оружия времен Первой мировой и Великой Отечественной войн с участием реконструкторов, ретроавтомобилей и автотюнинга, состоятся автопробег "За единую Беларусь" и чемпионат по сбору спилс-карты Беларуси.

"Зарядить танцевальной, музыкальной и артистической культурой поможет гранд-финал национального фестиваля молодежного творчества "Огонь молодежных талантов", где за звание лучших в конкурсах "Огонь танца" (номинации "Шоу-программа", "Стрит дэнс", "Чирлидинг", "Современная хореография", "Белорусский народный танец"), "Огонь голоса" (номинации "Мировой хит", "Белорусский хит", "Славянский хит", "Авторский хит"), "Огонь уникальности" (номинации "Световое шоу", "Акробатика", "Иллюзионизм", "Искусство внутри тебя") поборются победители областных (Минского городского) туров проекта. Напомню, областные туры состоялись во время республиканской Недели молодежи "Время выбрало нас", - рассказал официальный представитель ЦК БРСМ. - Завершат День молодежи торжественная церемония награждения победителей различных проектов, автопати и фейерверк".

Организатором Дня молодежи на "Славянском базаре в Витебске" выступает БРСМ при поддержке Министерства образования, дирекции фестиваля, Витебского облисполкома.-0-