День молодого специалиста проведут на БМЗ 11 сентября

10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" в этом году предоставило первые рабочие места 122 молодым специалистам. 11 сентября для них на предприятии проведут торжественные мероприятия, включающие церемонию посвящения в ряды металлургов, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"Белорусский металлургический завод ежегодно трудоустраивает около 200 молодых специалистов. Только за последние 5 лет их на предприятие было принято более 1200", - подчеркнул пресс-секретарь. Основной кузницей заводских кадров являются Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого, Белорусский государственный технологический университет и его филиал Жлобинский государственный металлургический колледж.

В нынешнем году среди новоиспеченных металлургов - выпускники 15 высших и средних специальных учебных учреждений страны. "Среди них - представители распространенных на заводе технических, а также достаточно узких специальностей. Например, логистика железнодорожного транспорта, инновационные технологии в металлургии", - омтетил Александр Олесик.

Во время Дня молодого специалиста запланированы торжественное собрание, встреча с руководством, традиционное подписание "Золотого контракта", экскурсия по предприятию, семинарские занятия, командные тренинги и молодежная дискотека.

"На БМЗ стремятся не просто дать молодым специалистам возможность работать в современной компании, а создать для них все условия для профессиональной и личностной самореализации. Так, для облегчения адаптации действует система наставничества, подразумевающая закрепление вновь принятых работников за опытными сотрудниками", - добавил пресс-секретарь. На заводе функционируют совет молодых специалистов и первичная организация БРСМ, которые проводят различные мероприятия: ежегодную Международную научно-техническую конференцию "Металл", туристические слеты и спортивные состязания, интеллектуальные игры и др. Регулярно для молодежи организуют встречи с руководством предприятия, во время которых есть возможность напрямую рассказать о каких-то проблемах или внести предложения по улучшению работы.

"В настоящее время на БМЗ работают почти 3 тыс. сотрудников в возрасте до 31 года, это более четверти от общей численности персонала", - заключил Александр Олесик.-0-