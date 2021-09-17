День народного единства в Республике Беларусь (досье БЕЛТА)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 сентября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:06 Бранцевич: региональная политика государства направлена на то, чтобы люди хотели жить на своей земле Экономика
08:02 В Японии произошло извержение вулкана В мире
07:55 В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различных уровней В мире
07:51 Открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси пройдет сегодня в Могилеве Регионы
07:47 Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл Общество
07:43 Калинковичский молочный комбинат на Armenia Expo заключил контракт на $55 тыс. Экономика
07:35 О чем молчат картины: персональная выставка Никаса Сафронова откроется в Гомеле Культура
07:31 Более 38 тыс. человек приняли участие в акции БЖД "Дети и безопасность" Общество
07:28 В Витебской области в День народного единства высадят более 1 тыс. деревьев и кустарников Регионы
07:16 Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на 13 участках Регионы
07:13 Александра Саснович не прошла в 1/4 финала турнира в Люксембурге Спорт
07:10 Главы МИД Беларуси и Китая обсудили задачи активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере Экономика
07:05 День народного единства в Республике Беларусь (досье БЕЛТА) Общество
07:00 Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений Президент
07:00 Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты Общество
00:59 В Новой Зеландии нашли окаменелости гигантского длинноногого пингвина В мире
00:22 Исследование показало высокую эффективность "Спутник V"против дельта-штамма коронавируса В мире
16.09.21
16.09.21 23:32 У берегов Аляски в США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 балла В мире
16.09.21 22:59 В Музее Ван Гога в Амстердаме выставили ранее неизвестный эскиз художника В мире
16.09.21 22:29 Пользователи сообщают о сбое в работе сервиса Spotify Технологии
16.09.21 22:01 ФОТОФАКТ: Велопробег "В единстве сила" прошел в Гомеле Регионы
16.09.21 21:46 Яков Кедми: Польша и Литва хотят поживиться за счет Беларуси, а США использовать ее как плацдарм Политика
16.09.21 21:45 Яков Кедми: санкции в отношении Беларуси Запад ввел от бессилия Политика
16.09.21 21:14 В Великобритании вопреки призывам ВОЗ началась кампания ревакцинации от COVID-19 В мире
16.09.21 21:03 ФОТОФАКТ: Акция "Мы едины" прошла в Бресте Регионы
16.09.21 20:33 В Италии будут штрафовать работников без ковид-сертификатов В мире
16.09.21 20:18 ЕЭК предложила Индии активизировать переговоры о заключении преференциального торгового соглашения Экономика
16.09.21 20:10 Площадь арктических льдов за лето изменилась неожиданно слабо В мире
16.09.21 19:53 В Жлобинском районе мужчина подделал в удостоверении группу инвалидности Происшествия
16.09.21 19:27 Новиков: массовый спорт формирует базу, на которой вырастают олимпийские чемпионы Регионы
Все новости
Все новости
Общество
17 сентября 2021, 07:05

День народного единства в Республике Беларусь (досье БЕЛТА)

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Год народного единства"
Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл
В Витебской области в День народного единства высадят более 1 тыс. деревьев и кустарников

В этом году Беларусь впервые празднует День народного единства, который был учрежден 7 июня 2021 года указом №206 главы государства Александра Лукашенко.

Праздник отмечается 17 сентября и приурочен к годовщине начала освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился.

Территория Беларуси была разделена между двумя государствами в результате польско-советской войны 1919-1920 годов. На территории восточной части Беларуси была создана Белорусская Советская Социалистическая Республика, входившая в состав СССР. Западные территории Беларуси были присоединены к Польше - часть земель была захвачена поляками во время войны, часть отошла согласно Рижскому мирному договору, подписанному 18 марта 1921 года.

В состав польского государства вошла территория площадью более 112 тыс. кв.км с населением 4,6 млн человек (по данным 1931 года). За этими землями закрепилось неофициальное название Западная Беларусь, которое власти Польши не признавали. В официальных документах данные территории чаще называли "крэсы всходне".

Западная Беларусь была относительно отсталой аграрной окраиной Польши. Край в основном использовался государством как источник сырья и дешевой рабочей силы. Рабочий день в промышленности составлял 10-12 часов, зарплата была более низкой, чем в исконно польских регионах. Более 80% населения края были заняты в сельском хозяйстве.

В отношении белорусов польские власти проводили политику полонизации и ассимиляции. Они не позволяли использовать белорусский язык в государственных учреждениях, запрещали белорусские школы. Из 400 белорусских школ, что существовали на территории Западной Беларуси до польской оккупации, в 1934 году осталось только 16, а в 1939 году не осталось ни одной. Жестко преследовалась белорусская пресса. Если в 1927 году легально издавались 23 белорусские газеты и журнала, то в 1932 году их стало 8, до 1937 года остались только пропольские и клерикальные издания. В Западной Беларуси не было белорусских театров и музыкальных учреждений. Власти находили различные причины, чтобы закрывать белорусские издательства, библиотеки, избы-читальни.

Главным методом руководства польского правительства было принуждение, а часто и террор. Обычным явлением были массовые репрессии полиции в отношении населения во время карательных экспедиций по усмирению крестьянских выступлений. Часто проводились судебные политические процессы. Для изоляции "общественно опасных элементов" использовались тюрьмы. В 1934 году был создан Береза-Картузский концентрационный лагерь, через который за 5 лет существования, по неполным данным, прошло более 10 тыс. узников.

Белорусский народ никогда не мирился со своим подневольным положением. На протяжении 20 лет он вел борьбу за социальное и национальное освобождение, которая в разное время принимала различные формы, но никогда не прекращалась. Нередкими были выступления рабочих и крестьян. Свой весомый вклад внесли культурно-просветительские организации, ведущей среди которых было Товарищество белорусской школы. Во главе революционного движения долгие годы стояла Коммунистическая партия Западной Беларуси.

В конце 1930-х годов угроза войны, исходившая от нацистской Германии, нависла над всей Европой. Чтобы предотвратить ее, нужны были совместные действия ведущих стран Западной Европы и СССР. Понимая это, Советский Союз во второй половине 1930-х годов предпринял ряд попыток создать совместно с Великобританией, Францией и другими западными странами антигитлеровскую коалицию. Однако ведущие европейские государства отказались от такого союза, втайне стремясь направить гитлеровскую агрессию на восток. Советский Союз оказался перед выбором: либо продолжить противостояние один на один с набирающей военную мощь Германией, либо предпринять попытки дипломатическим путем отвести от себя угрозу. В таких условиях СССР заключил с Германией Договор о ненападении, который был подписан 23 августа в Москве. К документу прилагался дополнительный секретный протокол о разделе сфер влияния между Германией и Советским Союзом. Согласно этому документу в случае ликвидации Польского государства и раздела его территорий в сферу влияния СССР попадали в том числе и земли Западной Беларуси.

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Немецкие дивизии перешли границу в нескольких направлениях и начали быстро продвигаться в глубь польского государства. Его правительство и командование не смогли организовать эффективную оборону и на третьей неделе войны оставили страну.

В середине сентября немецкие войска подошли к территории Западной Беларуси и Западной Украины. Германское руководство, ссылаясь на договоренность от 23 августа, торопило советскую сторону скорее выступить против Польши. Но Сталин оттягивал выступление. Только когда польская армия в целом была разбита, практически все исконные польские территории заняты немецкими войсками, в стране оставались только единичные пункты сопротивления, советское правительство отдало распоряжение командованию Красной армии перейти границу.

Утром 17 сентября польскому послу в Москве была вручена нота правительства СССР. В ней говорилось: "Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не подает признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, Советское правительство не может больше нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными. Ввиду такой обстановки, Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси…"

Ноту подписал народный комиссар иностранных дел СССР В.Молотов. Он же выступил по радио с обращением к советскому народу.

Продвижение советских войск шло быстро: 18 сентября они заняли Свентяны, Лиду, Новогрудок, Слоним, Волковыск; 19 сентября - Пружаны и Кобрин.

Большинство подразделений Войска польского сдавалось без боя. Те части, основу которых составляли этнические украинцы и белорусы, переходили на сторону Красной армии. Их сразу же распускали по домам. А вот польских офицеров и полицейских эшелонами отправляли в советские лагеря.

Основная часть населения Западной Беларуси встречала советских солдат с радостью и оказывала действенную помощь. Во многих местах создавались военно-революционные комитеты, которые организовывали отряды из рабочих и крестьян. Эти формирования разоружали полицейских, брали под охрану мосты, предприятия, другие важные объекты.

Но не везде Красную армию встречали с цветами. Несколько дней продолжалась битва за Гродно. Упорное сопротивление здесь оказали около 3 тыс. солдат и офицеров учебного подразделения и полицейских. Но 20 сентября город был взят. А 22 сентября советские войска вошли в Брест-Литовск и Белосток.

После прихода Красной армии в воеводствах и поветовых центрах начали формироваться органы новой власти. В городах ими стали временные управы, а в местечках и деревнях - сельские комитеты. Именно они занялись осуществлением первых преобразований, а затем организацией выборов депутатов на Народное собрание Западной Беларуси, которое должно было решить основные вопросы государственного строя. Выборы прошли 22 октября 1939 года в обстановке политического подъема.

Народное собрание Западной Беларуси проходило 28-30 октября 1939 года в Белостоке. На нем была принята Декларация о провозглашении советской власти и вхождении Западной Беларуси в состав БССР. 2 ноября 1939 года внеочередная V сессия Верховного Совета СССР первого созыва решила удовлетворить просьбу Народного собрания Западной Беларуси и включить Западную Беларусь в состав СССР с объединением ее с Белорусской ССР. Заключительным законодательным актом явилось принятие внеочередной III сессией Верховного Совета БССР 14 ноября 1939 года закона "О принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики". Таким образом, была восстановлена территориальная целостность республики, объединен белорусский народ.

Территория и население республики увеличились почти вдвое. На западнобелорусских землях, вошедших в состав БССР, были образованы Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская области. Эти регионы были вовлечены в радикальные социально-экономические преобразования. Была проведена национализация предприятий и банков, осуществлялась коллективизация и механизация сельского хозяйства. Коренные изменения произошли в образовании, здравоохранении, науке и культуре. Активизировалась работа по ликвидации безграмотности, причем учебные заведения создавались для различных этнических групп населения: в 1941 году в западных областях БССР действовали 4192 белорусские, 987 польских, 173 русских, 168 еврейских, 63 литовские, 43 украинские школы. Были созданы театры, открыто 100 кинотеатров, 92 дома культуры, 220 библиотек. Во всех областных городах и райцентрах появилась белорусскоязычная периодика. Поступательное развитие экономики, социальной сферы западных областей республики было прервано началом Великой Отечественной войны.

День народного единства - 17 сентября - служит еще одним напоминанием о незыблемости и самодостаточности белоруской нации и государственности, формирует чувство сопричастности к стране и судьбе каждого гражданина.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь история
Новости рубрики Общество
Валерий Малашко. Фото из архива Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл
Фото из архива Более 38 тыс. человек приняли участие в акции БЖД "Дети и безопасность"
Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты
Фото из архива Выпускница Университета МЧС победила в международном конкурсе на лучшую научную работу
Фото из архива Проект Программы сотрудничества стран СНГ в области дерадикализации обсудили в Минске
Фото из архива Кухарев о Дне народного единства: патриотизм каждого белоруса должен воспитываться на таких знаковых датах
Главное
Лукашенко: глобальная напряженность несет риски силового разрешения конфликтов
Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений
Головченко вручил таможенникам государственные награды
10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон
Топ-новости
Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты
Лукашенко: миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ
"В Беларуси много интересного для Пакистана". Лукашенко провел в Душанбе встречу с Имраном Ханом
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики
Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси
Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов
Сергеенко: в Беларуси проводится последовательная работа не только по сохранению, но и воссозданию леса
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1589
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей
Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.