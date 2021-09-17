День народного единства в Республике Беларусь (досье БЕЛТА)

В этом году Беларусь впервые празднует День народного единства, который был учрежден 7 июня 2021 года указом №206 главы государства Александра Лукашенко.

Праздник отмечается 17 сентября и приурочен к годовщине начала освободительного похода Красной армии в Западную Беларусь в 1939 году, в результате которого разделенный по условиям Рижского мирного договора белорусский народ вновь воссоединился.

Территория Беларуси была разделена между двумя государствами в результате польско-советской войны 1919-1920 годов. На территории восточной части Беларуси была создана Белорусская Советская Социалистическая Республика, входившая в состав СССР. Западные территории Беларуси были присоединены к Польше - часть земель была захвачена поляками во время войны, часть отошла согласно Рижскому мирному договору, подписанному 18 марта 1921 года.

В состав польского государства вошла территория площадью более 112 тыс. кв.км с населением 4,6 млн человек (по данным 1931 года). За этими землями закрепилось неофициальное название Западная Беларусь, которое власти Польши не признавали. В официальных документах данные территории чаще называли "крэсы всходне".

Западная Беларусь была относительно отсталой аграрной окраиной Польши. Край в основном использовался государством как источник сырья и дешевой рабочей силы. Рабочий день в промышленности составлял 10-12 часов, зарплата была более низкой, чем в исконно польских регионах. Более 80% населения края были заняты в сельском хозяйстве.

В отношении белорусов польские власти проводили политику полонизации и ассимиляции. Они не позволяли использовать белорусский язык в государственных учреждениях, запрещали белорусские школы. Из 400 белорусских школ, что существовали на территории Западной Беларуси до польской оккупации, в 1934 году осталось только 16, а в 1939 году не осталось ни одной. Жестко преследовалась белорусская пресса. Если в 1927 году легально издавались 23 белорусские газеты и журнала, то в 1932 году их стало 8, до 1937 года остались только пропольские и клерикальные издания. В Западной Беларуси не было белорусских театров и музыкальных учреждений. Власти находили различные причины, чтобы закрывать белорусские издательства, библиотеки, избы-читальни.

Главным методом руководства польского правительства было принуждение, а часто и террор. Обычным явлением были массовые репрессии полиции в отношении населения во время карательных экспедиций по усмирению крестьянских выступлений. Часто проводились судебные политические процессы. Для изоляции "общественно опасных элементов" использовались тюрьмы. В 1934 году был создан Береза-Картузский концентрационный лагерь, через который за 5 лет существования, по неполным данным, прошло более 10 тыс. узников.

Белорусский народ никогда не мирился со своим подневольным положением. На протяжении 20 лет он вел борьбу за социальное и национальное освобождение, которая в разное время принимала различные формы, но никогда не прекращалась. Нередкими были выступления рабочих и крестьян. Свой весомый вклад внесли культурно-просветительские организации, ведущей среди которых было Товарищество белорусской школы. Во главе революционного движения долгие годы стояла Коммунистическая партия Западной Беларуси.

В конце 1930-х годов угроза войны, исходившая от нацистской Германии, нависла над всей Европой. Чтобы предотвратить ее, нужны были совместные действия ведущих стран Западной Европы и СССР. Понимая это, Советский Союз во второй половине 1930-х годов предпринял ряд попыток создать совместно с Великобританией, Францией и другими западными странами антигитлеровскую коалицию. Однако ведущие европейские государства отказались от такого союза, втайне стремясь направить гитлеровскую агрессию на восток. Советский Союз оказался перед выбором: либо продолжить противостояние один на один с набирающей военную мощь Германией, либо предпринять попытки дипломатическим путем отвести от себя угрозу. В таких условиях СССР заключил с Германией Договор о ненападении, который был подписан 23 августа в Москве. К документу прилагался дополнительный секретный протокол о разделе сфер влияния между Германией и Советским Союзом. Согласно этому документу в случае ликвидации Польского государства и раздела его территорий в сферу влияния СССР попадали в том числе и земли Западной Беларуси.

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Началась Вторая мировая война. Немецкие дивизии перешли границу в нескольких направлениях и начали быстро продвигаться в глубь польского государства. Его правительство и командование не смогли организовать эффективную оборону и на третьей неделе войны оставили страну.

В середине сентября немецкие войска подошли к территории Западной Беларуси и Западной Украины. Германское руководство, ссылаясь на договоренность от 23 августа, торопило советскую сторону скорее выступить против Польши. Но Сталин оттягивал выступление. Только когда польская армия в целом была разбита, практически все исконные польские территории заняты немецкими войсками, в стране оставались только единичные пункты сопротивления, советское правительство отдало распоряжение командованию Красной армии перейти границу.

Утром 17 сентября польскому послу в Москве была вручена нота правительства СССР. В ней говорилось: "Польско-германская война выявила внутреннюю несостоятельность польского государства. В течение десяти дней военных операций Польша потеряла все свои промышленные районы и культурные центры. Варшава, как столица Польши, не существует больше. Польское правительство распалось и не подает признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Поэтому, будучи доселе нейтральным, Советское правительство не может больше нейтрально относиться к этим фактам. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, оставались беззащитными. Ввиду такой обстановки, Советское правительство отдало распоряжение Главному командованию Красной армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Беларуси…"

Ноту подписал народный комиссар иностранных дел СССР В.Молотов. Он же выступил по радио с обращением к советскому народу.

Продвижение советских войск шло быстро: 18 сентября они заняли Свентяны, Лиду, Новогрудок, Слоним, Волковыск; 19 сентября - Пружаны и Кобрин.

Большинство подразделений Войска польского сдавалось без боя. Те части, основу которых составляли этнические украинцы и белорусы, переходили на сторону Красной армии. Их сразу же распускали по домам. А вот польских офицеров и полицейских эшелонами отправляли в советские лагеря.

Основная часть населения Западной Беларуси встречала советских солдат с радостью и оказывала действенную помощь. Во многих местах создавались военно-революционные комитеты, которые организовывали отряды из рабочих и крестьян. Эти формирования разоружали полицейских, брали под охрану мосты, предприятия, другие важные объекты.

Но не везде Красную армию встречали с цветами. Несколько дней продолжалась битва за Гродно. Упорное сопротивление здесь оказали около 3 тыс. солдат и офицеров учебного подразделения и полицейских. Но 20 сентября город был взят. А 22 сентября советские войска вошли в Брест-Литовск и Белосток.

После прихода Красной армии в воеводствах и поветовых центрах начали формироваться органы новой власти. В городах ими стали временные управы, а в местечках и деревнях - сельские комитеты. Именно они занялись осуществлением первых преобразований, а затем организацией выборов депутатов на Народное собрание Западной Беларуси, которое должно было решить основные вопросы государственного строя. Выборы прошли 22 октября 1939 года в обстановке политического подъема.

Народное собрание Западной Беларуси проходило 28-30 октября 1939 года в Белостоке. На нем была принята Декларация о провозглашении советской власти и вхождении Западной Беларуси в состав БССР. 2 ноября 1939 года внеочередная V сессия Верховного Совета СССР первого созыва решила удовлетворить просьбу Народного собрания Западной Беларуси и включить Западную Беларусь в состав СССР с объединением ее с Белорусской ССР. Заключительным законодательным актом явилось принятие внеочередной III сессией Верховного Совета БССР 14 ноября 1939 года закона "О принятии Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики". Таким образом, была восстановлена территориальная целостность республики, объединен белорусский народ.

Территория и население республики увеличились почти вдвое. На западнобелорусских землях, вошедших в состав БССР, были образованы Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская и Пинская области. Эти регионы были вовлечены в радикальные социально-экономические преобразования. Была проведена национализация предприятий и банков, осуществлялась коллективизация и механизация сельского хозяйства. Коренные изменения произошли в образовании, здравоохранении, науке и культуре. Активизировалась работа по ликвидации безграмотности, причем учебные заведения создавались для различных этнических групп населения: в 1941 году в западных областях БССР действовали 4192 белорусские, 987 польских, 173 русских, 168 еврейских, 63 литовские, 43 украинские школы. Были созданы театры, открыто 100 кинотеатров, 92 дома культуры, 220 библиотек. Во всех областных городах и райцентрах появилась белорусскоязычная периодика. Поступательное развитие экономики, социальной сферы западных областей республики было прервано началом Великой Отечественной войны.

День народного единства - 17 сентября - служит еще одним напоминанием о незыблемости и самодостаточности белоруской нации и государственности, формирует чувство сопричастности к стране и судьбе каждого гражданина.-0-