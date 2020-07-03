День Независимости в архивных фотографиях БЕЛТА

День Независимости в Минске, 3 июля 1997 год

День Независимости Республики Беларусь (День Республики) - государственный праздник, установленный 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, по итогам республиканского референдума 1996 года.

С тех пор ежегодно в середине лета страна превращается в одну большую праздничную площадку. Предлагаем окунуться в чудесную атмосферу торжества, увидеть, как отмечали День Независимости в разные годы наши соотечественники.

Парад войск Минского гарнизона, 3 июля 1997 года

Празднование Дня республики и Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Минске, 3 июля 1997 года

Парад войск Минского гарнизона, 3 июля 1997 года

Авиационно-спортивный праздник в честь Дня Независимости. МИГи-29, 3 июля 1998 года

Военный парад и спортивное молодежное шествие, посвященное Дню Независимости. Минск, 3 июля 1998 года

Парад в Минске 3 июля 2001 года

День Независимости в Бресте в 2003 году

Торжества в Бресте, посвященные 60-летию освобождения Беларуси, 2004 год

Военный парад в Минске в честь 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 2004 год

Праздничный салют в небе над Минском 3 июля 2004 года

Во время торжеств в Гомеле, посвященных 60-летию освобождения Беларуси, 2004 год

Праздничный Минск, 3 июля 2006 года

Более 7 тыс. человек участвовали в молодежно-спортивном шествии в День Независимости в Минске в 2008 году

Витебск празднует День Независимости и 65-летие освобождения Беларуси, 2009 год

Акция Споем гимн вместе и праздничный фейерверк в городах Беларуси, 3 июля 2010 года

Гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы Минск - город-герой, 2011 год

Празднование Дня Независимости прошло на площади Победы в Витебске, 2012 год

Во время торжественного парада в честь Дня Независимости в Минске, 2018 год

Митинг, посвященный Дню Независимости, на Буйничском поле, 2019 год