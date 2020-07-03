День Независимости в архивных фотографиях БЕЛТА

День Независимости в Минске, 3 июля 1997 год
День Независимости Республики Беларусь (День Республики) - государственный праздник, установленный 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, по итогам республиканского референдума 1996 года.
С тех пор ежегодно в середине лета страна превращается в одну большую праздничную площадку. Предлагаем окунуться в чудесную атмосферу торжества, увидеть, как отмечали День Независимости в разные годы наши соотечественники.
Парад войск Минского гарнизона, 3 июля 1997 года
Празднование Дня республики и Дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в Минске, 3 июля 1997 года
Парад войск Минского гарнизона, 3 июля 1997 года
Авиационно-спортивный праздник в честь Дня Независимости. МИГи-29, 3 июля 1998 года
Военный парад и спортивное молодежное шествие, посвященное Дню Независимости. Минск, 3 июля 1998 года
Парад в Минске 3 июля 2001 года
День Независимости в Бресте в 2003 году
Торжества в Бресте, посвященные 60-летию освобождения Беларуси, 2004 год
Военный парад в Минске в честь 60-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 2004 год
Праздничный салют в небе над Минском 3 июля 2004 года
Во время торжеств в Гомеле, посвященных 60-летию освобождения Беларуси, 2004 год
Праздничный Минск, 3 июля 2006 года
Более 7 тыс. человек участвовали в молодежно-спортивном шествии в День Независимости в Минске в 2008 году
Витебск празднует День Независимости и 65-летие освобождения Беларуси, 2009 год
Акция Споем гимн вместе и праздничный фейерверк в городах Беларуси, 3 июля 2010 года
Гала-концерт в честь Дня Независимости у стелы Минск - город-герой, 2011 год
Празднование Дня Независимости прошло на площади Победы в Витебске, 2012 год
Во время торжественного парада в честь Дня Независимости в Минске, 2018 год
Митинг, посвященный Дню Независимости, на Буйничском поле, 2019 год