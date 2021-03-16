16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет 20 марта в Военной академии Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Гостям подробно расскажут о порядке приема и обучения в вузе, будет предоставлена возможность ознакомиться с учебно-материальной базой, жизнью и бытом курсантов, местами их проживания и обучения. Для желающих запланирована экскурсия по факультетам.
"Приглашаем всех желающих посетить ведущий военный вуз страны по адресу: пр. Независимости, 220", - отметили в ведомстве.-0-