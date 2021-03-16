День открытых дверей пройдет 27 марта в Минском суворовском военном училище

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском суворовском военном училище 27 марта с 10.00 до 13.00 пройдет день открытых дверей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В программе - встреча с командованием училища, ознакомление с условиями жизни и быта суворовцев, элементами учебно-материальной базы, разъяснение особенностей поступления в Минское суворовское военное училище в 2021 году.

Кроме того, будут присутствовать начальники отделов и служб, педагоги, медицинские работники, которые ответят на все интересующие вопросы в отношении проведения приемной кампании, подачи и оформления документов для поступающих, проведения и подачи апелляций, особенностей при поступлении.

Справочную информацию по дню открытых дверей, об особенностях поступления и подачи документов можно получить по телефонам: 8 (017) 363-04-78, 8 (017) 297-29-00.-0-