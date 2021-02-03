День открытых дверей пройдет в Институте подготовки научных кадров НАН 4 февраля

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Институте подготовки научных кадров Национальной академии наук 4 февраля с 15.00, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

"В мероприятии примут участие студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН Беларуси, а также лица, заинтересованные в получении высшего образования II ступени. Будет представлена информация о приеме в магистратуру, реализуемых в институте программах высшего образования II ступени, об организации образовательного процесса, а также о трудоустройстве в научные организации НАН. Абитуриентам будут предложены циклы лекций, тематических семинаров по актуальным темам", - рассказали в пресс-службе.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +375 29 606 06 30; +375 29 630 16 72.-0-