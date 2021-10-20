День открытых дверей в университете МЧС пройдет онлайн 30 октября

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет в Университете гражданской защиты МЧС 30 октября онлайн. Старт ему будет дан в 11.00 на YouTube-канале вуза МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

В прямом эфире ответственный секретарь приемной комиссии университета МЧС Илья Борисевич ответит на вопросы, поступившие комиссии. Кроме того, курсанты факультетов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и техносферной безопасности презентуют свои факультеты и расскажут об учебе в спасательном вузе, а также об условиях жизни и своем быте.

Задать вопросы, на которые в прямом эфире ответят специалисты университета МЧС, можно уже сейчас, позвонив по телефону приемной комиссии 8 (017) 345-33-38 или прислав его в электронном виде на адрес umc@ucp.by. Свои вопросы можно присылать и в официальную группу вуза в социальной сети "ВКонтакте".-0-