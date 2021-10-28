День памяти иконы "Спорительница хлебов": в чем смысл праздника?

28 октября православные верующие празднуют день памяти иконы "Спорительница хлебов". Этот образ особо почитаем среди православных верующих. И это не удивительно. Ведь, к Богородице обращаются как к скорой Помощнице в любых бедах и нуждах. Эта икона была прославлена чудесами во время голода. Сегодня же перед ней молятся Деве Марии, рассказывая о насущных проблемах. И всех, взывающих к Ней, слышит Пречистая. Всем подает утешение, никого не оставляя в горе…

История образа связана с именем известного Оптинского старца Амвросия. Так случилось, что в 1889 году игумения Илария, настоятельница Болховского женского монастыря, показала преподобному новую икону Божией Матери. Старец попросил сделать список (копию) этого образа и добавить пшеничное поле со снопами.

Новая икона, получившая название "Спорительница хлебов", была поставлена в монастырский амбар, "чтобы не было оскудения хлеба". По благословению преподобного Амвросия Оптинского с нее было сделано много литографий. Их старец впоследствии раздавал и отправлял по почте.

"Спорительница" от слова "спорый", то есть быстрый или умелый. "Спорить" означает способствовать или помогать. Преподобный Амвросий Оптинский заказывал эту необычную икону как символ того, что Богоматерь — "Помощница людям в их трудах по снисканию хлеба насущного".

Уже в 1891 году было явлено первое чудо, случившееся после молитв у этого образа. По всей России был голод в связи с неурожаем... Преподобный Амвросий благословил молиться Пресвятой Богородице о скором заступничестве. Так в монастырских полях и по Калужской области хлеб все-таки уродился.

С тех пор появилась традиция обращаться к Богородице перед Ее иконой "Спорительница хлебов" также и во время засухи.

Оригинал образа утерян, и сейчас мы можем видеть лишь списки чудотворной иконы. Важно осознавать, что к Пречистой можно взывать и вовсе при отсутствии икон, однако этот образ помогает верующим настроиться на молитву, сосредоточиться на прошениях.

Фото из октрытых сточников

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