16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День памяти людей, умерших от СПИДа, отмечают сегодня во всем мире, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Этот день по решению Всемирной организации здравоохранения проводится ежегодно каждое третье воскресенье мая. Его цель - вспомнить о тех, кто умер от СПИДа, выразить солидарность с людьми, живущими с ВИЧ, информировать общество и заставить задуматься о том, что проблема ВИЧ-инфекции может коснуться каждого.

В этом году Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа, проходит под девизом "Жить. Учиться. Любить". "Эта тема подчеркивает важность понимания всех аспектов ВИЧ-инфекции, касающихся жизни как каждого человека, так и общества в целом, дает возможность подумать о себе и близких, почтить память тех, кто ушел, сделать все, чтобы понять людей, живущих с ВИЧ", - отметили в центре.

Одним из знаков памяти и солидарности с людьми, которых затронула проблема ВИЧ-инфекции, является красная лента, которую в 1991 году придумал художник Франк Мур. В этот день люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

В День памяти существует традиция шитья квилтов - памятных полотен, лоскутных картин на ткани, посвященных памяти близких людей. Эта традиция зародилась с 1987 года, когда активист Клив Джонс предложил создать лоскутное одеяло в память обо всех людях, умерших от СПИДа.

Согласно мировой статистике за весь период наблюдения от сопутствующих СПИДу болезней умерли 32,7 млн человек.

В Беларуси сейчас проживает более 22,8 тыс. человек с ВИЧ-позитивным статусом. В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции - 83,9% случаев. Наибольшее число случаев регистрируется среди людей в возрасте от 30 до 49 лет (67,1% всех случаев). В структуре заболевших из каждых 10 человек - 6 мужчины. В эпидемию вовлекается социально-благополучное население: в социальной структуре впервые выявляемых ВИЧ-позитивных людей около 45% составляют лица рабочих специальностей и служащие.

"Благодаря достижениям современной медицины ВИЧ-инфекция больше не является смертельным приговором. Вовремя начав лечение антиретровирусными препаратами и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), могут прожить долгую и полноценную жизнь. Качество жизни ВИЧ-позитивных людей благодаря этим лекарственным препаратам ничем не отличается от качества жизни людей без ВИЧ", - подчеркнули специалисты.-0-