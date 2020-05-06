День Победы знаменует мир, свободу и независимость нашей страны - ветеран

6 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Празднование Дня Победы напоминает всем о ценности мира, свободы и независимости. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА ветеран, участник Великой Отечественной войны Михаил Ратомский.

"Считаю День Победы самым главным праздником в нашей стране. Этот день, прозвучавший тогда последний залп орудий знаменуют мир, свободу и независимость нашей страны, напоминает нам о незыблемых ценностях нашего народа, которые должны сохранить наши потомки", - с таких слов начал разговор ветеран.

Фото предоставлено Витебским районным комитетом БРСМ

Когда началась война, Михаил Владимирович учился в восьмом классе. С дрожью в голосе вспоминает он тяжелые военные годы, гибель родных, односельчан, друзей и боевых товарищей, карательные рейды фашистов, свое первое боевое крещение, ранения. "Все дни войны были очень страшные. Ни один не обходился без жертв. Нельзя допустить подобное. Именно поэтому так важно сберечь и передать истинные факты о войне нашим будущим поколениям, чтобы они понимали, какой ценой далось их спокойное счастливое детство и возможность строить свою жизнь под мирным небом", - подчеркнул собеседник.

Демобилизовался из армии Михаил Ратомский в 1949 году в звании лейтенанта. Затем окончил Витебский педагогический институт и долгие годы занимался педагогической деятельностью, последние из которых были отданы Коптянской средней школе (Витебский район), где работал учителем. Даже на пенсии ветеран продолжает встречи с молодежью. "Не упускаю ни единого случая рассказать ребятам о войне и значении Победы для нашего народа, что это значило для нас всех. Подвиг, совершенный нашим народом, другими народами, вставшими на борьбу с фашизмом, предопределил развитие многих стран и государств. Это мирное будущее, в котором мы сейчас живем, оплачено миллионами жизней", - отмечает собеседник. Именно поэтому это 9 Мая 94-летний ветеран собирается встречать в родной школе. "Праздничный костюм с наградами уже подготовил. Как всегда, пойду в школу. Знаю, что детей там сейчас немного, но в этот день я должен быть там", - твердо убежден Михаил Ратомский.-0-