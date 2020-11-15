День работников сельского хозяйства и АПК в фотографиях БЕЛТА

Совхоз "Криница". Уборка озимых в 3-ей бригаде, 1973 год

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в третье воскресенье ноября в Беларуси отмечается профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса (АПК). Праздник утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 10 ноября 1995 года и не случайно приходится на конец осени – период завершения сбора урожая.

Пружанский район. "Дажынкі" в Ружанах, 2019 год

Уборка ярового ячменя в Гродненском районе, 2020 год

Студенты помогают хозяйствам Витебского района в уборке урожая, 2019 год

Массовая уборка моркови в Могилевском районе, 2019 год

Участники проходящего в Минске советско-французского фестиваля молодежи проводят трудовую акцию, 1979 год

Витебская торгово-заготовительная база. Разгрузка картофеля, 1974 год

Уборка картофеля в Кировском районе, 2019 год

День работников сельского хозяйства в Беларуси отмечается масштабно. Поздравления принимают механизаторы, хлеборобы, животноводы, агрономы, руководители хозяйств и специалисты всей отрасли, которые своим тяжелым трудом и усердием вносят посильную лепту в обеспечение продовольственной безопасности страны. Лучшим из лучших по традиции присуждаются награды и почетные звания. В этот день работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК подводят итоги и намечают курс на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса.

Уборка арбузов в Дрогичинском районе, 2019 год

Фермерское хозяйство Василия Зайцева ведет закладку продовольственных товаров в стабфонд Могилевской области, 2019 год

Анита Пищик во время сбора яблок, 2019 год

Уборка кукурузы идет в Оршанском районе. Механизатор Денис Бабич, 2020 год

Уборка кукурузы в совхозе-комбинате "Западный" Каменецкого района, 2000 год

Уборка сахарной свёклы в колхозе "Заря" Кобринского района, 2000 год

Яблоки, которые выращивают в совхозе "Рассвет" Брестского района, 2000 год

Глазомерная оценка сортов конопли

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Уборка огурцов в СПК "Свислочь" Гродненского района, 2020 год

Артур Зубревич во время уборки овощей, 2019 год

Уборка льна в Гродненской области, 2020 год

Витебский район. Оператор Стас Столяров и инженер Игорь Светлов, 2020 год

"Дажынкі" в СПК "Прогресс-Вертелишках", 2019 год