Денисенко: десантники Беларуси и России продемонстрировали слаженность на учении в Бресте

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. На Брестском полигоне сегодня состоялась торжественная церемония закрытия планового двустороннего белорусско-российского батальонного тактического учения с боевой стрельбой, передает корреспондент БЕЛТА.

В учении приняли участие около 1 тыс. военнослужащих, которые представляют 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду и 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, а также 106-ю гвардейскую Тульскую воздушно-десантную дивизию. По словам командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадима Денисенко, формат учения был сложным, действия выполнялись и днем, и ночью.

"Военнослужащие порадовали слаженностью, которую мы хотели увидеть. Они отработали весь комплекс поставленных задач, в том числе устройство засад, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований. Плюс продолжили применять огневые средства, которые есть в десантной бригаде, начиная от основного нашего орудия (гаубица Д-30) и заканчивая линейкой минометов, использовали огнеметные средства. Отработали вопросы комплексного решения задач уничтожения противника с применением миновзрывных средств, бесшумного, холодного оружия", - отметил командующий ССО.

Это уже вторые совместные учения белорусских и российских десантников в нынешнем году. Буквально месяц назад белорусские военнослужащие вернулись из Ульяновска. "Заканчивая первую половину этого учебного года, хочется отметить, что все задачи по плану двустороннего международного военного сотрудничества между силами специальных операций Беларуси и воздушно-десантными войсками России выполнены в полном объеме", - сказал Вадим Денисенко.

Он добавил, что в августе-сентябре батальон 38-й бригады отправится в Рязань, где пройдет трехстороннее учение - белорусско-российско-египетское. В октябре батальон 106-й дивизии прибудет в Беларусь для участия в бригадном учении брестских коллег. Также представители сил специальных операций примут участие в совместном оперативном учении "Щит Союза".-0-

Фото Вадима Якубёнка