Департамент по авиации назвал "беззубым укусом" санкции в отношении "Белавиа"

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политизировать вопросы авиационной безопасности нельзя. На это обратил внимание директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Те санкции, которые сейчас сделали для нас европейцы, - это такой "беззубый укус". Вроде неприятно и брезгливо, но не больно", - подчеркнул Артем Сикорский.

По его словам, ЕС в первую очередь создал проблему для обычных граждан, причем для жителей различных стран, не только Беларуси. "Конечно, санкции - это вред. Притом вред для всех сторон. Но сказать, что ситуация катастрофическая... Фактически обстановка в авиации сейчас такая, как была в 2020 году, когда начался коронавирус", - сказал директор департамента.

"Когда ввели санкции, мне кажется, наши европейские коллеги даже до конца не поняли, что они сделали. Ведь политизировать вопросы авиационной безопасности категорически нельзя. Вы поймите, какая может сложиться ситуация: завтра принимать решение можно неправильно, просто боясь ответственности - санкций либо какого-то политического давления", - отметил Артем Сикорский.-0-