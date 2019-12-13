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13 декабря 2019, 10:20

Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $768,7 млн

Фото из архива
Фото из архива
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13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 декабря открыто более 76,8 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше $768,7 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Программа семейного капитала является долгосрочной действенной мерой в системе государственной поддержки многодетных семей. "На 1 декабря в отделениях Беларусбанка открыт 76871 лицевой депозитный счет - столько многодетных семей воспользовались этой возможностью. На их счета зачислено $768,71 млн. В том числе в январе - ноябре этого года открыто 14002 счета на общую сумму $140,02 млн", - пояснили в Минтруда.

Программа действует с 2015 года. Семейный капитал назначается в виде единовременной выплаты в размере $10 тыс. при рождении, усыновлении, удочерении (после 1 января 2015 года) третьего и последующих детей. В 2015 году был открыт 11581 счет ($115,81 млн), в 2016-м - 18982 ($189,82 млн), в 2017-м - 16840 ($168,4 млн), в 2018-м - 15466 ($154,66 млн). Право распоряжения средствами семейного капитала наступает после достижения ребенком 18 лет. Использовать их можно на улучшение жилищных условий, услуги в сфере образования, медицины, социального обслуживания, а также накопительную пенсию матери.

Первая пятилетка программы завершается 31 декабря 2019 года. Эффективность этой меры стала поводом для продления ее на новую пятилетку (2020-2024 годы) и разработки изменений в порядке использования средств семейного капитала.

С 1 января 2020 года семейный капитал устанавливается в размере Br22,5 тыс. и назначается при рождении (усыновлении, удочерении) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года третьего или последующих детей. А с 1 января 2021 года размер семейного капитала ежегодно будет индексироваться с нарастающим итогом на величину индекса потребительских цен за предыдущий год для сохранения покупательной способности. Новый размер семейного капитала действует в течение календарного года.

Выплата будет производиться в размере, действующем на дату рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей. Если семейный капитал назначен по программе 2015-2019 годов, права на его назначение в период 2020-2024 годов у семьи не будет.

Обращаться в местные исполнительные и распорядительные органы за назначением семейного капитала можно будет не только по месту жительства, но и по месту пребывания, а за распоряжением средствами - либо по месту назначения семейного капитала, либо в соответствии с регистрацией граждан по месту жительства (месту пребывания).

При установлении права на распоряжение средствами семейного капитала (в том числе досрочное) состав семьи определяется на дату подачи соответствующего заявления.

Расширены направления досрочного использования средств семейного капитала (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала). До достижения ребенком 18 лет использовать деньги можно на строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах; погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора; на получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в госучреждениях образования; получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения (предоставление иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или) иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств; некоторые стоматологические услуги).

Для семей, которые имеют право на назначение семейного капитала при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей до 31 декабря 2019 года, действует семейный капитал в размере $10 тыс. даже в случае, если обращение за ним последовало после 1 января 2020 года (срок обращения за назначением семейного капитала - 6 месяцев после появления третьего или последующего ребенка). При этом порядок назначения и распоряжения средствами семейного капитала после 1 января 2020 года определяется в соответствии с нормами указа по двум программам семейного капитала. Таким образом, право на досрочное распоряжение средствами семейного капитала по дополнительным направлениям распространяется также на семьи, семейный капитал которым назначен по программе 2015-2019 годов.-0-

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многодетные семьи семья соцзащита финансы
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