Депутат: благодаря акции "Наши дети" ребята продолжают верить в чудеса

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря республиканской благотворительной акции "Наши дети" ребята продолжают верить в чудеса, заявила журналистам член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Людмила Здорикова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Палате представителей проходит выставка работ учащихся средней школы №2 Могилева "Творчество, несущее мир". "Уникальность этой школы в том, что наряду с общеобразовательными предметами ребята изучают и предметы художественного цикла и вместе с педагогами добиваются достаточно высоких результатов. Только за последние два года их работы были удостоены 113 дипломов на международных конкурсах. Нынешняя выставка организована в рамках республиканской акции "Наши дети". Это очень светлая и добрая традиция, которая уже больше четверти века существует в нашей стране и благодаря которой девочки и мальчики продолжают верить в чудеса и добро", - сказала Людмила Здорикова.

По ее словам, сегодняшний день запомнится ребятам надолго. Они посетили с экскурсией Палату представителей, познакомились с музейной экспозицией, посвященной истории белорусского парламентаризма. Завершением праздничного дня стало новогоднее представление в Президентской библиотеке и сладкие подарки.

"Депутаты Палаты представителей ежегодно принимают участие в акции "Наши дети". Конечно, мы стараемся, чтобы каждый ребенок был окружен заботой и вниманием. Лично мне даже сложно ответить на вопрос: кому эта акция нужна больше - детям или нам, взрослым? Акция дает нам возможность поделиться добротой, щедростью, теплом, и, наверное, для каждого взрослого, увидевшего однажды счастливые глаза ребенка, отказаться от участия в этой акции уже просто невозможно, - добавила парламентарий. - Я очень рада, что к республиканской акции "Наши дети" с каждым годом присоединяется все больше участников, чтобы подарить детям праздник и поделиться своей добротой".-0-