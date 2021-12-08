Депутат: дефицит на рынке калийных удобрений повлечет увеличение цен на продовольствие в мире

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит на рынке калийных удобрений повлечет за собой увеличение цены на продовольствие в мире, заявил журналистам член Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Струневский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пятый пакет санкций только в интересах тех стран, которые их ввели. И мы понимаем, что американские санкции прямой юрисдикции в ЕС не имеют", - сказал Андрей Струневский.

Депутат пояснил, что санкции затронули мировую калийную отрасль. "Калийные удобрения Беларуси - это 20% мирового рынка. Что это за собой влечет? Естественно, любой дефицит, который есть на рынке калийных удобрений, повлечет за собой увеличение цены. А в дальнейшем - увеличение цен на продукты питания во всех странах мира. Конечно же, Америка, Великобритания, Франция, Германия выкрутятся, но развивающиеся страны получат большой удар из-за дефицита продовольствия, - отметил он. - У нас есть возможность во взаимодействии с Россией перенаправить свои потоки, скажем так, через Мурманск по Северному пути, Китай, Индия получат свои объемы. Литва пока никаких комментариев не дает. Они говорят, что американские санкции носят рекомендательный характер".

Андрей Струневский подчеркнул, что Беларусь в условиях санкционной политики Запада может нарастить экспорт продовольствия. "Экспорт нашего продовольствия составляет более $6 млрд. По подсчетам экономистов, до 2025 года мы можем увеличить экспорт продукции до $7 млрд, - дополнил он. - Некоторым странам мира, которые вводят санкции, надо задуматься, для чего они это делают, на какую продовольственную иглу и чьи государства хотят посадить? Наши обязательства, которые мы держим перед потребителями - Бразилией, Индией и Китаем, будут выполнены в полном объеме. Ну а Литва, я сказал бы, просто берет и "стреляет себе в голову", лишаясь многомиллионных контрактов с нашей стороны".-0-