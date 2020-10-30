Депутат: диалог не должен строиться под давлением улицы или при внешнем вмешательстве

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог не должен строиться под давлением улицы или при внешнем вмешательстве. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Ирина Луканская.

"Считаю, что существующая политическая система Беларуси требует развития. Наш парламент поддерживает открытый диалог по этому вопросу. Этот диалог не должен строиться под давлением улицы или при внешнем вмешательстве. Он должен быть направлен на эволюционное и конструктивное развитие белорусского общества в строгом соответствии с нашим законодательством", - сказала Ирина Луканская.

Депутат подчеркнула, что сегодня многие уже устали от акций протеста. "Очевидно, что эти акции были тщательно спланированы и скоординированы из-за рубежа, в том числе через социальные сети. Технологии, которые были использованы, конкретным образом повторяют приемы управления майданом в Украине, цветными революциями в других странах. На фоне конфликтов, нетерпимости во всем мире именно диалог позволяет найти взвешенное решение. Но для этого нужно услышать друг друга, изучить разные точки зрения", - отметила она.

Ирина Луканская добавила, что никто кроме самих белорусов не сможет сохранить мир на белорусской земле. "Сейчас слишком много горячих, чрезмерно эмоциональных высказываний и поступков. Особенно это отразилось на наших женщинах, которые по природе своей более чувствительны. Важна объективная оценка происходящего. Схожий сценарий протестов говорит сам за себя: идет манипулирование сознанием людей. По моему мнению, в любом цивилизованном обществе необходимо соблюдение законности и неприемлемо насилие", - заключила она.-0-