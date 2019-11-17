Депутат должен знать и помогать решать проблемы избирателей - ветеран

17 ноября, Логойск /Корр. БЕЛТА/. Депутат должен видеть, как живут люди, знать их проблемы и помогать их решать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал ветеран Великой Отечественной войны 97-летний житель Логойска Дмитрий Попович сегодня после голосования на городском избирательном участке №1.

"Участие в выборах - это обязанность гражданина. Я всегда ходил голосовать, никогда не пропускал. Даже сейчас болею, но пришел. Проголосовал за того кандидата, которого знаю лично: он очень хорошо работает, помогает людям. Депутат ведь должен знать наши проблемы, видеть, как мы живем, чтобы помогать", - сказал Дмитрий Попович.

Он пришел на выборы вместе с супругой Галиной Ширинской. Хотя в основном, как пояснил председатель избирательной комиссии Логойского участка для голосования №1 Анатолий Селицкий, пожилые жители Логойска проголосовали досрочно. "Думаю, это связано с тем, что у них было свободное время в будни. Если брать по количеству, всего их было около 5%. Это не много: в нашем районе проживают в основном молодежь и люди среднего возраста", - отметил он.

В целом, продолжил он, в досрочном голосовании на участке приняли участие уже 49% избирателей от общего числа, это 821 человек (всего в список избирателей внесены 1 тыс. 654 жителя Логойска). "Сегодня с 8.00 до 11.30 у нас уже проголосовали 78 избирателей. Думаю, после обеда будет еще больше людей. Всего в Логойске открыты шесть избирательных участков", - добавил Анатолий Селицкий.

В Логойске на место депутата в Палате представителей претендуют 5 человек. Среди них - депутат Палаты представителей прошлого созыва, два индивидуальных предпринимателя, директор частного агентства услуг и безработная.

А всего от Минской области баллотируются 67 человек. В регионе образовано 17 округов. Открыты 982 участка для голосования. В списки избирателей включены 1 млн 123 тыс. 425 человек.-0-

Фото Оксаны Манчук