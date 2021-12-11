Депутат: Европа будет процветать только при дружбе с Беларусью и Россией

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа будет процветать только при дружбе с Беларусью и Россией. Об этом депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", передает корреспондент БЕЛТА.

"Все, что происходит сейчас между Европой, Беларусью и Россией ослабляет Европу очень сильно. И Европе невыгодно. То, что творит Польша и Литва, работает на разрушение ЕС. Выгодно это только одному игроку. Об этом и Президент говорил. Дадут ли американцы полякам стать по настоящему независимыми и проводить политику в своих национальных интересах… А их национальные интересы - это не углем топить. Это газ покупать, это с Беларусью сотрудничать, покупать электроэнергию даже", - заявил парламентарий.

Олег Гайдукевич обратил внимание, что если бы руководство стран Балтии было независимым, и если бы оно думало о своих национальных интересах, то было бы уже в Минске на переговорах с правительством и Президентом Беларуси. "Они бы уже говорили о том, где Клайпедский порт, как грузы перевозить. - Давайте мы закупим у вас атомную электроэнергию, потому что наши люди (жители стран Балтии. - Прим. БЕЛТА) будут меньше платить коммуналку. Если бы они думали о своей стране, они бы не делали то, что сейчас. Дадут ли им быть независимыми и суверенными, - пока я этого не вижу", - сказал он.

"Но Европа будет процветать только тогда, когда будет дружить с Беларусью и Россией. Это доказала мировая история. Как только они с нами конфликтуют, они всегда проигрывают, деградируют. И всегда в конечном итоге мы побеждаем и спасаем их. Спасем и сейчас. Я не про войну. Я про другое. Мы цивилизационно их спасаем. Например, Беларусь сейчас - это форпост настоящих европейских ценностей - семья. Где они в Европе? Мы - Европа в этом вопросе. Мы их спасали 100 лет назад, 70 лет назад, и сейчас спасем. И Прибалтику спасем", - подчеркнул Олег Гайдукевич.-0-