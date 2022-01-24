Депутат: изменения Конституции нацелены на устойчивое, стабильное развитие и процветание Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения Конституции нацелены на устойчивое, стабильное развитие и процветание Беларуси, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Виктор Свилло.

"Всенародное обсуждение проекта Конституции продолжается. В нем обобщены, гармонизированы все нужды и чаяния людей, - сказал Виктор Свилло. - В резолюции VI Всебелорусского народного собрания были два пункта, которые касались непосредственно конституционного процесса: создание Конституционной комиссии и придание ВНС конституционного статуса. Сейчас, когда мы получили итоговый продукт работы Конституционной комиссии, мы видим, что все эти задачи выполнены".

Депутат отметил, что большая группа изменений касается идеологического концепта страны и Конституции. "В ст. 4 появляется новая формулировка, что демократия Беларуси осуществляется на основе идеологии белорусского государства, а также многообразия политических институтов и мнений. Это очень важно, что мы констатируем этот момент, опираемся на идеологию белорусского государства", - подчеркнул он.

Виктор Свилло уверен: гражданский долг каждого белоруса принять участие в референдуме. "Если мы, граждане Беларуси, считаем себя таковыми и ответственными, то мы разумеется должны прийти 27 февраля на избирательные участки и выразить свое мнение. Все изменения Конституции имеют одну цель - создать условия для дальнейшего устойчивого, стабильного развития, обеспечения процветания нашей страны. И по-другому быть не может", - добавил он.-0-