Депутат: каждый молодой человек должен задуматься, что он может сделать на благо страны

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После Послания Президента каждый молодой человек должен задуматься, что он еще может сделать на благо страны, заявил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Игорь Завалей.

"Президент обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Все обращение было разделено на несколько блоков, одним из которых стал вопрос социальной политики государства, которая включает в себя и молодежную политику, - сказал Игорь Завалей. - В своем Послании Президент справедливо отметил, что современная молодежь существенно отличается от той, которая была несколько десятков лет назад, и хотя разделяет основные ценности и традиции старшего поколения, уже живет в цифровом мире. Как отметил Александр Григорьевич, просто так чего-либо добиться крайне сложно, и только благодаря кропотливому труду и стараниям можно достичь высот".

Парламентарий подчеркнул, что важно замотивировать молодых людей работать, а также важно достойно оплачивать их труд. "Это и есть одно из самых главных направлений деятельности государственных органов как на республиканском, так и на местном уровнях в области молодежной политики на сегодняшний день", - подчеркнул он.

Игорь Завалей добавил: "Возвращаясь после Послания на свое рабочее место, каждый молодой человек должен подумать, что он еще может сделать на благо своего государства".-0-