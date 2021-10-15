Депутат: мы должны отстаивать равноправное сотрудничество между странами ЦЕИ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы должны отстаивать равноправное сотрудничество между странами Центрально-Европейской инициативы. Об этом заявил журналистам член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Дик. Сегодня он принял участие в заседании Парламентской ассамблеи Парламентской структуры Центрально-Европейской инициативы, которое прошло в онлайн-формате, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы должны отстаивать равноправное сотрудничество между странами, которые входят в Центрально-Европейскую инициативу, прежде всего по политическим вопросам. На данный момент также актуально взаимодействие по вопросам COVID-инфекции. Чтобы мы от наших партнеров слышали не какие-то нотки осуждения, назидательности, а полезные, конструктивные предложения, на которые мы с удовольствием откликнемся", - сказал Сергей Дик.

Роль Центрально-Европейской инициативы должна быть более эффективной. "Пока она не так ярко выражена. И независимо от принадлежности к различным политическим блокам мы должны взаимодействовать, чтобы эффективно решать те проблемы, которые сейчас стоят перед всем миром", - отметил парламентарий.

По его словам, всем стало очевидно, что белорусская модель борьбы с COVID-19 оказалась правильной. "Сегодня я ознакомился с данными, и, например, в Европе первое место по заболеваемости занимает Литва, по смертности - третье. В Беларуси ситуация тоже непростая, это подчеркивал и министр здравоохранения. Мы все это понимаем, но ситуация управляемая благодаря той системе, которая была выстроена ранее и которая показала свою эффективность в борьбе с COVID-19. Другого пути выхода из ситуации не существует", - добавил он.-0-