Депутат об изменениях в Конституцию: мы выстраиваем стратегию будущего

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимая судьбоносное решение по изменению Конституции, мы выстраиваем стратегию будущего, заявил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Иван Мамайко.

"Традиционное послание Президента белорусскому народу и парламенту в 2022 году приобрело особый смысл, поскольку именно сейчас нам предстоит принять судьбоносное решение по изменению Основного закона. Мы выстраиваем стратегию будущего, и для нас всех самое главное - это наша страна. Как наше слово отзовется в Конституции, так мы и будем выстраивать страну. Именно поэтому в послании Президента прозвучали вопросы к белорусам. И они имеют глубокий смысл", - сказал Иван Мамайко.

Депутат напомнил, со времени принятия действующей Конституции как фундамента суверенного государства прошло более четверти века. "Если говорить откровенно, то, по сути, Конституция 1994 года - это кризисная Конституция. Необходимо вспомнить 1994 -1995 годы: зарплаты, эквивалентные $10-$20, как выглядели тогда города, районы и области нашей страны, что такое гиперинфляция, какой был уровень преступности, что такое отсутствие нормальной жилищной политики, постоянные очереди в магазинах, нехватка товаров, лекарств и все остальное. На фоне всего этого, когда надо было наводить жесткий порядок и устанавливать контроль власти, единственной эффективной формой социальной мобилизации была та Конституция, по которой мы сейчас живем. 27 лет при сильной президентской власти методом проб и ошибок мы строили страну, концентрировали ее развитие на ключевых, базовых моментах. Мы построили другое государство. За это время выросли новые поколения, более свободные, которые не знают, что такое товарный дефицит и жизнь в нищете, которые смотрят по-иному на систему распределения властных полномочий в стране. Это важно и хорошо", - отметил он.

Иван Мамайко подчеркнул, что меняется социальная структура страны, необходимы политические изменения. "И Президент сейчас вправе задать нам эти вопросы - готовы ли мы теперь сами, своим трудом, взвешенным, вдумчивым подходом, без скоропалительных выводов, не поддаваясь на бесконечные информационные вбросы, принять вызов времени и разделить бремя ответственности за свое молодое суверенное государство? Готовы ли мы в рамках непростого диалога современного общества и государства, в условиях гибридных войн принять эстафету и без ломки достигнутого продолжить его эволюционное развитие?, - констатировал он.

Внесение изменений в Конституцию - это объективный следующий этап развития. Вместе с тем, на взгляд депутата, проект измененной Конституции должен носить характер преемственности. Никаких законодательных потрясений не должно быть.

"Потому что закон априори не терпит суеты. А Конституция - это базис всего, - дополнил он. - Конституция - это стратегия большинства, которую должны исполнять все. Поэтому крайне важно очень аккуратно подойти к этому проекту, чтобы потом, через 20-30 лет нашего дальнейшего развития как суверенного государства, если придет время и в этом возникнет необходимость, эти нормы следующие поколения могли совершенствовать в соответствии с возникающими жизненными реалиями".-0-