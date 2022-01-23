Депутат: от молодежи зависит, какие жизненные ценности станут ориентиром для будущего Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. От нынешней молодежи зависит, какие жизненные ценности станут ориентиром для будущего Беларуси. Об этом сказала депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Потапова на диалоговой площадке для рабочей молодежи строительной отрасли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Управляющая компания холдинга "Белорусская стекольная компания", сотрудники которого также приняли участие в мероприятии.

"Именно от нынешней молодежи зависит, какие жизненные ценности станут ориентиром для будущего нашей страны. Действительно, в проекте Основного закона уделяется большое внимание национальным принципам, традициям, идентичности. На протяжении многих веков наша белорусская земля была в составе разных государств, поэтому уже в первых словах Конституции звучит: "Мы - народ Республики Беларусь". Только осознавая этот неоспоримый факт, каждый гражданин сможет сохранять, развивать и приумножать суверенитет молодого государства. Вторым важным моментом является сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Важно не допустить искажения истории, донести и передать правду следующим поколениям. Понятие национального самосознания неразрывно связано с историей", - подчеркнула Елена Потапова.

Кроме вопросов по проекту Конституции прозвучали темы благоустройства микрорайонов, здравоохранения, строительства жилья для молодых семей. Получился конструктивный диалог, направленный на решение общих задач.

"Молодежь также волнует, сохранится ли социальная направленность государственной политики. И этот курс, безусловно, сохранится. Важно, чтобы молодые люди понимали, что изменения и дополнения в первую очередь затронут их самих", - подчеркнул еще один спикер мероприятия, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности Игорь Зайченко.

Как отметили в Белорусской стекольной компании, в стране создаются все условия для реализации творческих, культурных, спортивных и профессиональных запросов молодежи. "В проекте Конституции есть мощный посыл по вовлечению молодежи в активную политическую жизнь, на обозначение тех перспектив, на которые они сами хотят ориентировать свою жизнь на долгие десятилетия вперед", - считают на предприятии.

"Безусловно, новое поколение ценит наработки старших, но пришло время самим активно включаться в строительство своей собственной судьбы", - подытожила встречу депутат Елена Потапова.-0-