Год малой Родины
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 3 августа 2020
Минск Малооблачно +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:06 Благотворительная кампания Красного Креста "Соберем детей в школу" стартовала в Беларуси Общество
09:03 Депутат: площадь не место для решения вопросов в цивилизованном государстве Общество
09:00 "Сокар констракшн" проводит переговоры с Белоруснефтью Экономика
08:56 Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа! Общество
08:45 НББ приглашает познакомиться с творчеством писателей-фантастов Азимова и Брэдбери Культура
08:32 Экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія" пройдет в Свислочи 15 августа Регионы
08:25 В Республике Корея из-за сильных дождей шесть человек погибли и восемь пропали без вести В мире
08:00 Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике Общество
07:59 Беларусь и Узбекистан заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере машиностроения Экономика
07:53 В Колумбии зафиксировали рекордный прирост заражений коронавирусом В мире
07:44 Более 100 графических работ Арлена Кашкуревича представлены на выставке в НХМ Культура
07:22 Более 18 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире
07:16 КГК Витебской области проведет горячую линию по ценам в магазинах Регионы
00:59 ФОТОФАКТ: В Логойске прошли первые официальные соревнования по дрифтингу в 2020 году Регионы
00:25 Власти Мельбурна ввели комендантский час В мире
02.08.20
02.08.20 23:45 В Египте в канал упал микроавтобус - погибли восемь человек В мире
02.08.20 23:10 Как изменилась картина заболеваемости COVID-19 в мире за сутки В мире
02.08.20 22:39 Зюганов: белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор  Общество
02.08.20 22:28 Белорусы откликнулись на призыв сообщать о подозрительных людях и предметах - МВД Общество
02.08.20 22:25 "Городея" и "Энергетик-БГУ" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
02.08.20 22:13 Ротман: На вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательного участка Общество
02.08.20 21:48 Минский авиаремонтный завод проходит сертификацию для обслуживания самолетов западного производства Регионы
02.08.20 21:20 ПВТ стал привлекательным для инвесторов именно из-за принятых Президентом решений - Янчевский Общество
02.08.20 20:54 Определены победители заключительного дня чемпионата Беларуси по легкой атлетике  Спорт
02.08.20 20:50 Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск Происшествия
02.08.20 20:45 Футболистки "Динамо-БГУФК" разгромили "Бобруйчанку" в женском чемпионате Беларуси Спорт
02.08.20 20:41 "Дело боевиков": У 33 россиян были трудности с пересечением российско-белорусской границы Общество
02.08.20 20:36 Булахов и Мирончик-Иванова выиграли состязания в прыжке в длину на чемпионате Беларуси Спорт
02.08.20 20:19 Происходит полный хаос и манипулирование общественным мнением - эксперт об интернет-опросах Общество
02.08.20 19:58 Под Калининградом разбился легкомоторный самолет В мире
Все новости
Все новости
Общество
03 августа 2020, 09:03

Депутат: площадь не место для решения вопросов в цивилизованном государстве

Виталий Уткин. Фото из архива
Виталий Уткин. Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь не то место, где решаются вопросы в цивилизованном государстве. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Виталий Уткин.

Депутат подчеркнул, что любые вопросы должны решаться мирно, "для этого не нужно выходить на площади".

Парламентарий дал оценку происходящему в информационном поле. "Определенные политические силы сегодня стремятся манипулировать общественным мнением, используя недостоверную информацию", - считает он. Важно не поддаваться на эти манипуляции и оценить сделанное за годы независимости в экономике, социальной сфере, для развития бизнеса, подчеркнул Виталий Уткин.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мнения Палата представителей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Благотворительная кампания Красного Креста "Соберем детей в школу" стартовала в Беларуси
Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа!
Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Скриншот видео "Беларусь 1" Зюганов: белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор 
Фото из архива Белорусы откликнулись на призыв сообщать о подозрительных людях и предметах - МВД
Скриншот видео "Беларусь 1" Ротман: На вопросы exit poll нужно отвечать только на выходе из избирательного участка
Главное
Во время встречи Лукашенко поручил оказать поддержку избиркомам и позаботиться об обеспечении безопасности их работы
"Правда должна быть предъявлена обществу" - Лукашенко заслушал доклад по задержанным россиянам из ЧВК
В Беларуси выздоровели и выписаны 62 896 пациентов с COVID-19
Жилье, доступное для каждого! Уникальная рассрочка и специальные программы в "Минск Мир" до конца августа!
Топ-новости
Картина выходных: рабочие встречи Президента, 90 лет ВДВ и чемпионат по легкой атлетике
"Никаких переносов нет" - Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и парламенту
Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Благотворительная кампания Красного Креста "Соберем детей в школу" стартовала в Беларуси
Более 1,2 тыс. субъектов хозяйствования получили налоговые льготы и преференции по указу №143
Зюганов: белорусскому народу хватит благоразумия сделать правильный выбор 
Минский авиаремонтный завод проходит сертификацию для обслуживания самолетов западного производства
Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута вагнеровцев был Минск
Изменения августа: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
БУТБ должна стать драйвером электронной торговли в стране - Колтович
В ЕАЭС разрабатывают 12 новых проектов техрегламентов
В Беларуси созданы все условия, чтобы рожать и растить детей - многодетная мама
Связь 3G доступна на 98,4% территории Беларуси
Обновленная гимназия-колледж при Академии музыки открылась в Минске
Брестские десантники к 90-летию ВДВ организовали шоу с показательными выступлениями
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Подготовка и проведение выборов Президента Беларуси Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.