Депутат: площадь не место для решения вопросов в цивилизованном государстве

Виталий Уткин. Фото из архива
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь не то место, где решаются вопросы в цивилизованном государстве. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Виталий Уткин.
Депутат подчеркнул, что любые вопросы должны решаться мирно, "для этого не нужно выходить на площади".
Парламентарий дал оценку происходящему в информационном поле. "Определенные политические силы сегодня стремятся манипулировать общественным мнением, используя недостоверную информацию", - считает он. Важно не поддаваться на эти манипуляции и оценить сделанное за годы независимости в экономике, социальной сфере, для развития бизнеса, подчеркнул Виталий Уткин.-0-