Депутат: почему в Конституции важно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины

2 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Злотников рассказал корреспонденту БЕЛТА, почему в Конституции было важно закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины.

Парламентарий обратил внимание: еще при подготовке проекта белорусы активно высказывали свои мнения и инициативы на диалоговых площадках. Конституционная комиссия обобщила предложения. "Cтартовавшее всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений в Конституцию также демонстрирует высокую степень заинтересованности белорусов в этом процессе, социальный запрос на ряд изменений и преобразований", - сказал Андрей Злотников.

В числе важных моментов, которые звучали при подготовке проекта, депутат назвал норму о том, чтобы закрепить понятие брака как союза женщины и мужчины. "В статье 32 проекта мы видим эту норму. Были даже обращения со стороны основных христианских конфессий о необходимости уточнения, что именно женщин и мужчин по рождению. Должен отметить, такую точку зрения разделяют и многие граждане", - подчеркнул парламентарий.

По словам Андрея Злотникова, эта поправка о браке не вызвала дискуссий среди членов Конституционной комиссии. "Почему она важна? Эта норма на уровне Основного закона страны имеет своей целью защиту традиционной семьи, материнства, отцовства и традиционных ценностей белорусского народа. В тех нескольких десятках странах, где сейчас в той или иной степени легализованы однополые семьи, это отражение общественного мнения. Но почему мы должны ориентироваться на такие страны, как Дания, Нидерланды и Швеция? Мы страна самобытная, уникальная, со своей культурой и традициями. И подавляющее большинство членов нашего общества выступают категорически против легализации однополых браков", - сказал депутат.

Как считает парламентарий, в современном мире во многих странах семья утрачивает свое основное предназначение, которое у нее было раньше. "История развития человеческой цивилизации показывает, что именно с семьей связаны первообразы государств. Структура государств была синхронна с семейной, где родители являются покровителями и защитниками своей семьи. Семья всегда была и должна быть хранителем духовных и моральных ценностей, нравственных идеалов всего общества. На это и направлена предлагаемая поправка в Конституцию, связанная с тем, что семьей будет называться только союз женщины и мужчины", - заключил Андрей Злотников.-0-