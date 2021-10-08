Депутат предложил вносить в список склонных к экстремизму людей педагогов, которые искажают правду о войне

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" предложил вносить в список склонных к экстремизму людей педагогов, которые искажают правду о войне, сообщает БЕЛТА.

"Мы должны брать пример от поляков, ФРГ - есть четко установленные вещи, которые регламентируются на уровне законов. Если профессор либо любой другой преподаватель истории в вузе или среднем специальном учреждении позволяет себе пичкать на уроке либо на лекции лживым суррогатным материалом студентов или учеников, он должен получать запрет на профессию и вноситься в список людей, склонных к экстремистским действиям", - считает Игорь Марзалюк.

Депутат пояснил, почему он считает это необходимым: "Это должно быть регламентировано на уровне законодательного акта. Для того, чтобы убить человека, необходимо расчеловечить. В Польше, допустим, четко прописан алгоритм, как интерпретировать Варшавское восстание, там масса мемориальных законов, которые прописывают, как предавать те или другие сюжеты в польской истории. То же самое происходит в Германии, Соединенных Штатах. Если мы себя уважаем, мы не позволяем врать о себе".-0-