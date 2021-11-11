Депутат: причина миграционного кризиса в необдуманной и близорукой политике Запада

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе миграционного кризиса - необдуманная и близорукая политика коллективного Запада. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Денис Карась.

"Европу накрыла волна миграции. Причины этого кризиса в разрушении порядка в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане странами коллективного Запада, которые и несут за это ответственность. Неудивительно, что эти государства стали основными поставщиками беженцев. Отсутствие перспектив мирной жизни из-за продолжающейся войны или разрухи после нее вынудило людей двинуться в направлении Европы, в надежде на высокий уровень жизни в этих странах. Сейчас из-за определенных рисков на прежних маршрутах проводники мигрантов находят более безопасные пути - через границы ЕС с бывшими республиками СССР, в частности Беларусь. Тем более в нашей стране действует безвизовый режим для ряда стран, и мы не можем запрещать въезд в республику их гражданам - это нарушение права свободы на передвижение, чем и воспользовались проводники мигрантов", - отметил депутат.

По его мнению, для Евросоюза рост количества мигрантов привел к хаосу на границах. "Миграционная политика имеет прочный правовой фундамент из международно-правовых актов. Прежде всего это Конвенция 1951 года о статусе беженцев и протокол к ней 1967 года, которые являются основой для международной защиты беженцев. Но, как видим, выполнять это коллективный Запад не намерен. Беларусь с апреля приглашает ЕС для проведения консультаций по миграции и границам, но он всегда отвергал эти предложения, хотя сотрудничество необходимо. Именно ЕС и его государства решили в одностороннем порядке приостановить диалог с Беларусью и заморозить контакты. Вот такая необдуманная и близорукая политика коллективного Запада", - подытожил парламентарий. -0-

Фото Рамиля Насибулина