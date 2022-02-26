Депутат: проект Конституции прошел сквозь множество фильтров. Он профессиональный и народный

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект Конституции прошел сквозь множество фильтров - профессиональный и народный. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников.

Депутат принял участие в досрочном голосовании. "Изменения и дополнения в Конституцию прошли сквозь множество фильтров. Проект профессиональный и народный. Широкое демократическое обсуждение Основного закона продемонстрировало одновременно заинтересованность общества в эволюционных изменениях, а также осознание того, что новеллы пойдут на благо нашему обществу, государству и людям", - сказал Андрей Злотников.

По его словам, само время диктовало необходимость внести изменений в Конституцию. "Я уверен, что эти нововведения Основного закона создадут надежный фундамент для пакетных изменений законодательства. Огромную удовлетворенность вызывает то, что в Конституции прописаны ценности патриотизма и гражданственности, поставлен надежный барьер на пути фальсификации истории и увековечена память о героическом подвиге в годы Великой Отечественной войны, на более высокий уровень поставлена ценность заботы о собственном здоровье, - отметил депутат. - Безусловно, референдум - важнейшее политическое событие года в Беларуси. Его результаты должны внести свежую струю в политическую систему страны, гармонизировать деятельность всех ветвей власти и активизировать деятельность политических партий и общественных объединений на благо общества и людей".-0-