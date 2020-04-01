Депутат рассказал, как можно будет отказаться от доставки рекламы в почтовые ящики

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей на весенней сессии планирует принять во втором чтении поправки в некоторые законы о рекламе. В числе новаций - люди смогут отказаться от того, чтобы в их почтовые ящики бросали листовки, сообщил сегодня во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству Виктор Николайкин, передает корреспондент БЕЛТА.

Авторы законопроекта предлагают обязать рекламодателей, распространителей немедленно прекращать доставку рекламы в почтовый ящик по первому требованию его собственника или другого законного владельца. По словам Виктора Николайкина, отказаться от листовок люди смогут любым удобным способом. "Можно направить письмо, СМС, повесить на почтовом ящике или двери подъезда объявление для распространителей рекламы, что жильцы категорическим против получать листовки", - рассказал депутат.

Парламентарии сознательно не стали усложнять и прописывать какой-то определенный способ отказа от рекламы, например, заказным письмом. "Решили не усложнять. Иначе люди не будут этим заниматься", - пояснил он. С распространителями рекламы рассчитывают работать по принципу доверия. Но ответственность за нарушения требования все-таки планируется предусмотреть.

Схожая новация предлагается и в части распространения рекламы по телефону, стационарному и сотовому, по электронной почте. Для этого потребуется согласие абонентов или адресатов.

Изменения коснутся также звуковой рекламы в общественном транспорте: ее предлагается запретить, как и рекламу на прицепах. Некоторые новации ожидают и СМИ. Так, планируется отменить запрет на трансляцию рекламы в детских передачах, изменить порядок ее показа в образовательных программах и детских художественных фильмах. Кроме того, закон дополняется нормой, по которой реклама не должна содержаться в продукции иностранных телевизионных СМИ.-0-

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