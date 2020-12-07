Депутат: социальная политика серьезно ориентирована на людей с ограниченными возможностями

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси социальная политика серьезно ориентирована на людей с ограниченными возможностями. Такое мнение журналисту БЕЛТА высказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович.

"Государственная социальная политика очень серьезно ориентирована на людей с ограниченными возможностями. В программе деятельности правительства на будущую пятилетку целый блок направлен на создание достойных условий для жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями и физически ослабленным здоровьем, - рассказала Людмила Кананович. - У многих сложилось мнение, что безбарьерная среда - это только пандусы. Мы же говорим о доступной среде для инвалидов не только как о маршруте движения за жизненно необходимыми услугами, например, в лечебное учреждение, но и как о возможности свободно посетить спортивные, культурные и торговые объекты. Задача всех государственных органов - создать универсальную среду, чтобы каждый человек имел возможность реализовать себя. Это касается всей инфраструктуры, и многое сделано Министерством архитектуры и строительства. Важным является участие общественных объединений, представляющих интересы людей с инвалидностью, которые после приемки новых строительных объектов будут пользоваться элементами безбарьерной среды".

По словам депутата, в социальном блоке программы деятельности правительства на 2021-2025 годы предусмотрено обеспечение высоких гарантий социальной защиты не только для людей с инвалидностью, но и тех, кто нуждается в особой поддержке государства. "Это в том числе и пожилые граждане. Многие из них имеют различные проблемы со здоровьем, физически ослаблены. Сегодня глобально стареет весь мир. Такая тенденция, к сожалению, наблюдается и в нашей стране. К 2030 году у нас будет почти каждый пятый житель старше 65 лет и выше. Наша задача - обеспечить все условия, чтобы они находились в социуме", - отметила депутат.

Кроме того, Людмила Кананович напомнила, что в принятом депутатами в первом чтении законопроекте "О правах инвалидов и их социальной интеграции" предусмотрена глава, в которой сделан акцент на инклюзивном образовании, а также содержащая гарантии в сфере трудовых отношений. "Время не стоит на месте, оно диктует новые требования. Норма, при которой таким гражданам будут бронироваться рабочие места, поможет создать для них максимально равные условия на рынке труда", - сказала она.

Депутат также добавила, что для поддержки родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, предусмотрены дополнительные гарантии в виде досрочного выхода на пенсию по возрасту на 5 лет ранее общеустановленного пенсионного возраста. Помимо этого, снижены требования по продолжительности страхового стажа, дающего право на назначение трудовой пенсии. "Это очень важно. Порой для мамы, ребенок которой инвалид с детства, даже пять лет стажа выработать очень сложно. К сожалению, часто папы уходят из таких семей и мамы остаются одни. Кроме того, благодаря нововведению, которое появилось в этом году в Трудовом кодексе, есть возможность выполнять работу в дистанционном режиме", - заключила она.-0-