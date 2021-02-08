Депутат: важнейшая задача нового масштабного социсследования - анализ реальной ситуации в обществе

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты и выводы анонсированного Президентом масштабного социологического исследования, несомненно, позволят прямо или косвенно ответить на вопросы, связанные с потенциальными сценариями будущего развития белорусского общества. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Андрей Злотников.

По его словам, многие люди, и не только в нашей стране, не совсем осознают, каковы цели и задачи социологии. "Есть мнение, что социология и статистика - одно и то же. Социолог формулирует и задает вопросы, фиксирует ответы на них, а потом презентует цифры, демонстрирующие, сколько респондентов в процентном выражении поддержали или отвергли ту или иную обозначенную в анкете точку зрения или позицию. Кажущаяся простота формулирования и "задавания" вопросов сегодня на любом ресурсе приводит к тому, что часть людей считает, что это и есть социология. Навык задавать вопросы, приобретенный в повседневной жизни, не делает человека ни социологом, ни журналистом. Ведь умение достать занозу не делает человека хирургом. Поэтому крайне важно ориентироваться только на результаты высокопрофессиональных исследований", - уверен депутат.

"Социологическое исследование, проведенное на профессиональном уровне со строгим соблюдением всех правил и процедур, дает возможность получить достоверную информацию о происходящих событиях и процессах, определить пути и сценарии разрешения проблемных ситуаций, что позволяет заинтересованным в этой информации управленческим структурам принимать правильные, научно-обоснованные решения. Только качественное и профессиональное исследование можно считать своего рода мини-плебисцитом, позволяющим выяснить позиции общества в оценках значимых, волнующих всех проблем", - резюмировал Андрей Злотников.-0-