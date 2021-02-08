Финальные штрихи подготовки к Всебелорусскому народному собранию обсудили на совещании у Лукашенко

(Обновлено 12:41)

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии VI Всебелорусского народного собрания Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заключительное совещание по вопросам подготовки и проведения форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хотя работы еще предстоит немало, и эта работа будет связана не только с выступлениями, заключениями, резолюциями Всебелорусского народного собрания, но и с материалами доклада Президента, его выступления на этом собрании", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил о социологических исследованиях, которые проводились в Беларуси на протяжении последнего месяца в два этапа. В них приняли участие около 10 тыс. человек. "Это, можно сказать, глубокое изучение настроений в нашем обществе. Это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей", - отметил глава государства.

"Первый этап - мы взяли практически чисто городское население. Предприятия были исследованы среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные власти, но и не самые оппозиционные - взяли середину, - рассказал Президент. - Второй этап - в последнюю неделю после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы. И там мы исследовали все населения, начиная от сел и деревень и заканчивая городом Минском".

По словам Александра Лукашенко, в настоящее время результаты обобщаются. "Особенно для меня это было очень важно. Потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе, это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроений наших людей", - отметил Президент.

Глава государства уверен, что объективность исследований самая высокая. В проведении соцопросов были задействованы иностранные социологические службы. "Они будут, прежде всего, подводить итоги. И наши работали - и государственные, и частные социологические организации", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отдельно высказал слова благодарности в адрес людей, которые принимали участие в опросах в качестве респондентов, и напомнил, что исследование проводилось на условиях полной анонимности. "Я очень благодарен людям за то, что они приняли участие в этом исследовании. Это будет иметь большое значение для выработки будущих программ и будущего движения нашей страны в том или ином направлении", - подчеркнул белорусский лидер.-0-