Депутатам поступило более 600 предложений об изменениях в административный кодекс

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На начальном этапе обсуждения новой редакции Кодекса об административных правонарушениях депутатам поступило более 600 предложений от граждан и субъектов хозяйствования, сообщила во время брифинга в пресс-центре БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по законодательству Светлана Любецкая.

"Сегодня идет очень интенсивная проработка реализации этого закона на практике: какие нормы устарели, какие неактуальны, возможно, появятся новеллы. Все нужно вдумчиво проработать, и в этом задействованы ученые, практики, практикоприменители. И я хочу обратить внимание на уникальный опыт очень заинтересованного и активного участия общественности. В Палату представителей только на начальном этапе обсуждения новой редакции Кодекса об административных правонарушениях поступило более 600 обращений граждан, субъектов хозяйствования по поводу их видения сегодняшней правоприменительной практики и практических предложений", - сказала Светлана Любецкая.

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