Депутаты летом обсудят вопрос распространения полисов автострахования Беларуси и России во всем СГ

25 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России планируют на летней сессии рассмотреть вопрос о признании действия полисов автострахования, выданных в двух странах, на всей территории Союзного государства (СГ). Об этом сообщил журналистам на заседании в Витебске председатель Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники обсудили возможность распространения действия полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, выданных в Беларуси и России, на всю территорию СГ. Решение о дополнительной проработке вопроса принято на предыдущем заседании комиссии в январе. К обсуждению темы привлекли Министерство финансов Беларуси, Центральный банк РФ, Российский союз автостраховщиков, Белорусское бюро по транспортному страхованию, а также страховые компании Беларуси и России.

Артем Туров рассказал, что тему распространения полисов автострахования на все Союзное государство поднимали в своих обращениях белорусы и россияне. "Мы получили поддержку у профильных органов, автостраховщиков и этот вопрос будем выносить на летнюю сессию Парламентского собрания, чтобы в дальнейшем вместе с органами исполнительной власти прийти к общему решению. Либо это будет межправительственный договор, который приведет к конкретному изменению, либо модельный закон, рекомендуемый к дальнейшему принятию национальными парламентами. По этим двум направлениям будем двигаться параллельно", - отметил председатель комиссии. Он добавил, что специалисты просчитают все финансовые механизмы до июня, чтобы обсуждение получилось максимально конструктивным.

Во время заседания парламентарии отметили высокую социальную значимость решения этого вопроса для граждан двух государств. По общему мнению депутатов, порядок обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Беларуси и России требует совершенствования. В качестве первого этапа решения вопроса парламентарии считают целесообразным снизить в нашей стране минимальный срок и стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, зарегистрированных в России, до пяти дней. Это будет соответствовать условиям, которые предлагаются в РФ для владельцев транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь. Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту решили организовать разработку дорожной карты по решению вопросов страхования на территории СГ.

Во время заседания в Витебске депутаты также отметили работу министерств по упрощению миграционных процедур для граждан двух стран. В Союзном государстве отсутствуют требования по получению виз, заполнению миграционных анкет, не осуществляются таможенный и пограничный контроль. Во многом упрощены и унифицированы процедуры оформления временного пребывания, временного и постоянного проживания, получения гражданства и осуществления трудовой деятельности. Полностью урегулированы вопросы налогообложения, социального и пенсионного обеспечения, оказания медицинской помощи. Вместе с тем участники заседания согласились, что порядок получения гражданами Беларуси вида на жительство (ВНЖ) в России и порядок оформления гражданами РФ разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь нуждаются в дополнительном совершенствовании. К слову, в 2020 году ВНЖ в России получили более 14,3 тыс. белорусов, аналогичный документ в нашей стране выдали около 4 тыс. россиян.

Еще одной темой обсуждения стало предложение упростить процедуру приема на работу. Для обеспечения равных условий трудоустройства граждан Беларуси и России депутаты решили рекомендовать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации создать возможность приема соответствующего уведомления в электронной форме через портал госуслуг.

Сегодня в Витебске прошло заседание Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. В работе приняли участие председатель комиссии Артем Туров, заместитель председателя Сергей Сивец, члены комиссии Александр Козловский, Сергей Крючек, Светлана Любецкая, Виктор Свилло, Виктор Чайчиц и Михаил Шеремет. Также присутствовали представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства финансов Беларуси, министерств внутренних дел Беларуси и России, председатели Витебского областного и городского Советов депутатов, эксперты в области законодательства и права.-0-