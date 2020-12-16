Депутаты поддержали поправки в законопроект о соцнормативах и минимальной заработной плате

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов" (по вопросам социальных нормативов и минимальной заработной платы), передает корреспондент корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей 1 октября этого года Советом Министров. "Он подготовлен для перехода на единый социальный норматив (критерий) при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения страны", - отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Семенчук.

Законопроект корректирует понятие "основные социально-демографические группы населения", назначение, порядок установления и пересмотра бюджета прожиточного минимума, расширяет сферу применения бюджета прожиточного минимума в части уточнения его использования при установлении минимальных государственных социально-трудовых гарантий, а также минимального размера алиментов и других выплат, предусмотренных актами законодательства, не связанных с минимальными государственными социально-трудовыми гарантиями. Определяется также порядок установления размера месячной минимальной заработной платы.-0-