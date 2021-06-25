Депутаты поддержали поправки в законопроект по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей по поручению Президента Советом Министров и принят в первом чтении в авторской редакции. Документ разработан в целях совершенствования правового регулирования деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, в том числе с учетом правоприменительной практики, создания дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, с учетом нормативных предписаний декрета Президента от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя" и повышения роли Совета безопасности в вопросах защиты независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя, поддержания гражданского мира и согласия в стране, противодействия экстремизму и терроризму.

Проектом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных Силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета №2.

Принятие проекта закона будет способствовать созданию дополнительных условий для предупреждения и нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности, повышению эффективности государственной системы управления, в том числе деятельности государственных органов, иных организаций, их должностных лиц в условиях чрезвычайного и военного положения, укреплению территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Республики Беларусь, гражданского мира и согласия в республике.-0-