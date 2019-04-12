Депутаты предлагают распространить на регионы минский опыт концепции "Добрая дорога"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты предлагают распространить на регионы минский опыт реализации концепции обеспечения безопасности дорожного движения "Добрая дорога". Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак, передает корреспондент БЕЛТА.

В парламенте, по словам Андрея Рыбака, выступают за то, чтобы "эта программа вышла за пределы Минска и направилась в регионы". Практика ее реализации показывает, что технические меры помогают снижать аварийность и смертность в ДТП. "Положительный опыт нужно расширять", - убежден парламентарий.

Андрей Рыбак подчеркнул, что депутаты считают более важными, нежели наказание за нарушение ПДД, вопросы организации дорожного движения. Они должны работать на профилактику, чтобы исключать возможность нарушений ПДД.

Во время круглого стола обсуждаются пути совершенствования правового регулирования безопасности дорожного движения. Поправки в закон о дорожном движении, которые предусматривали, в частности, введение штрафных баллов за некоторые нарушения ПДД, не обсуждаются. Сейчас этот законопроект дорабатывает МВД.

В Минске реализуют концепцию обеспечения безопасности дорожного движения "Добрая дорога" до 2020 года. Документ предполагает реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение аварийности на дорогах столицы. Так, одна из задач - снижение числа погибших в ДТП на 60%, предотвращение гибели детей в авариях. Это позволит достичь показателей безопасности дорожного движения таких городов, как Вена, Берлин, Стокгольм.

Концепция предполагает разработку мероприятий по структуризации улично-дорожной сети, в том числе светофорное регулирование, ограничение движения транспорта, применение системы ограждений. Будет усовершенствована инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, организация движения во дворах, проездах, на территориях, прилегающих к школам и другим учреждениям.

Особое внимание предполагается уделить работе с родителями, анализу эффективности существующих скоростных режимов, устройству искусственных неровностей, островков, переходов и перекрестков, улучшению освещения аварийно опасных участков.-0-