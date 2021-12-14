Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о геноциде белорусского народа

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О геноциде белорусского народа", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей депутатом Лилией Ананич. Документом впервые на законодательном уровне признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Кроме того, вводится уголовная ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи общего пользования.

Законопроект также содержит положения, реализация которых будет направлена на увековечение памяти жертв геноцида и призвана вывести на более качественный уровень информационную, просветительскую, учебно-воспитательную работу по формированию адекватной нравственной и общественно-политической позиции граждан.

"Память о жертвах нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней стало частью национальной идеи. Именно эта позиция лежит в основе законопроекта "О геноциде белорусского народа". Спустя 80 лет после начала самой кровопролитной войны, пройдя через неимоверные страдания военного лихолетья и послевоенного восстановления, подвергаясь и в настоящее время внешней гибридной агрессии, мы вправе и должны дать справедливую оценку злодеяниям нацистов и их пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Тем самым от имени белорусского народа предупредить о неминуемом возмездии за преступные посягательства", - отметила заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

По ее словам, при разработке законопроекта принимались во внимание государственные и общественные запросы на сохранение исторической памяти, лежащие в основе суверенитета и независимости белорусского государства. "Законопроект направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установление действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны, дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период", - отметила парламентарий.

Принятие законопроекта будет иметь важное политическое значение, закрепит в исторической памяти справедливую оценку злодеяний нацистов и их пособников на белорусской земле, станет данью памяти потомков.

"Данный законопроект призван стать политическим, юридическим и моральным актом, направленным на защиту исторической памяти, официальное признание и осуждение геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период", - добавила Лилия Ананич.-0-

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о бюджете внебюджетного фонда соцзащиты населения

Фото Рамиля Насибулина