Депутаты приняли в двух чтениях законопроект о госнаградах Беларуси

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект "О государственных наградах Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект закона внесен в Палату представителей 1 декабря Советом Министров. Он разработан в целях приведения закона от 18 мая 2004 года №288-З "О государственных наградах Республики Беларусь" в соответствие с положениями декрета Президента от 7 декабря 2020 года №5 "О награждении государственными наградами Республики Беларусь". Кроме того, законопроектом предусмотрено дополнение наградной системы новыми государственными наградами, а также учтены отдельные предложения заинтересованных государственных органов, основанные на практике применения закона о госнаградах", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Игорь Волков.

Предмет правового регулирования законопроекта - общественные отношения, связанные с награждением организаций, воинских частей (подразделений), соединений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, их коллективов государственными наградами.

Положения закона о госнаградах дополнены новыми государственными наградами, которые позволят выделить военнослужащих и приравненных к ним лиц, совершивших подвиги, проявивших себя при выполнении боевых (специальных) задач в особых условиях и с риском для жизни, - орденом "За воинскую доблесть" и медалью "За боевые заслуги". Предусмотрена также возможность награждения орденом "За личное мужество" и медалью "За отвагу" гражданских лиц за самоотверженность, проявленную при защите суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя Республики Беларусь.

Законопроектом предусмотрено право организаций, воинских частей (подразделений), соединений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований использовать названия орденов Республики Беларусь, которыми они были награждены, на своих официальных геральдических символах, официальных сайтах в глобальной компьютерной сети Интернет, бланках документов, титульных листах и обложках официальных периодических и непериодических изданий. Это будет способствовать укреплению престижа и авторитета удостоенных государственными наградами организаций, воинских частей (подразделений), соединений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также будет являться дополнительным способом официального признания их заслуг перед обществом и государством.

Для повышения значимости награждения орденом Матери и исключения возможных случаев злоупотребления предусмотренными в этой связи социальными гарантиями, а также с учетом практики применения закона о госнаградах законопроектом предлагается уточнение оснований представления к награждению орденом Матери, в частности установление требования о необходимости проживания детей, за которых женщина представляется к награждению орденом Матери, на территории Республики Беларусь не менее 5 лет в случае, когда гражданство этих детей является приобретенным.

Кроме того, в ст.67 законопроекта закреплена норма о недопустимости представления к награждению орденом Матери многодетных женщин, которые ранее получили аналогичную награду в других государствах за рождение этих же детей.-0-