Депутаты приняли в первом чтении поправки в закон о персонифицированном учете в соцстраховании

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты приняли сегодня в первом чтении изменения в закон об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования. Основные изменения касаются содержательной части индивидуального лицевого счета, сообщил, представляя законопроект в Овальном зале, первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, индивидуальный лицевой счет планируется дополнить расширенными сведениями о трудовой деятельности (форма трудовых отношений, основание увольнения и т.д.). Такие сведения создадут основу для перехода к электронной трудовой книжке.

Кроме того, планируется указывать периоды получения ежемесячной доплаты вместо профессионального пенсионного страхования, дату назначения, получения пенсии или пособия. Это позволит оперативно формировать комплексные данные, контролировать расходование средств государственного социального страхования.

В Минтруда и соцзащиты отметили существенный рост потребности в использовании данных персонифицированного учета, которые связаны с защитой прав и исполнения государственных гарантий по оплате труда работников в части обеспечения ее уровня не ниже минимальной зарплаты. Цель - обеспечить эффективный мониторинг рынка труда.

Сейчас в системе персонифицированного учета открыто более 8 млн индивидуальных лицевых счетов.

Как сообщалось, закон о персонифицированном учете в соцстраховании приводится в соответствие с указом №48 "О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве". По указу с 1 января 2020 года военнослужащие, проходящие срочную военную службу, подлежат обязательному государственному социальному страхованию на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца. Законопроект вносит изменения в положение об уплате обязательных страховых взносов. Перечислять их будет не сам военнослужащий, а та организация или воинская часть, в которой он будет проходить службу. Определяются периоды службы, которые будут засчитываться в страховой стаж.-0-

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