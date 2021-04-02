Депутаты приняли в первом чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона "О недопущении реабилитации нацизма" внесен в Палату представителей Советом Министров. В проекте впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников", а также определяются субъекты противодействия реабилитации нацизма. Функцию по координации деятельности субъектов предлагается возложить на органы внутренних дел.

Законопроект разработан с учетом норм модельного закона Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ "О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников".

"К сожалению, мы видим эти процессы в мировом масштабе, когда переписывается история, пересматриваются итоги тех событий, которым однозначная оценка была дана международным трибуналом, - сказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Лилия Ананич. - К сожалению, и в нашей стране получают распространение такие идеи, попытки реабилитации нацизма. Это проявляется в увеличении рассмотрения дел по соответствующим административным правонарушениям. И мы должны еще раз внимательно посмотреть, потому что наша страна проводит четкую, последовательную политику, в том числе и на международной арене, о недопустимости героизации нацизма".

В проекте закона прописан четкий запрет на героизацию нацизма, ее финансирование, деятельность организаций, включая иностранные, которые пропагандируют героизацию нацизма, в том числе в интернете. "Впервые законодательно закрепляются определения терминов "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников". Это как раз те болевые точки. Нельзя недооценивать эти процессы. Мы видим сколь они пагубны на примерах других государств, когда иные герои, иные лица, под любыми предлогами пытаются навязать обществу и оправдать преступную по своей сути деятельность в пособничестве нацизму", - отметила парламентарий.

Проектом закона устанавливаются основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, вводится обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидация экстремистской организации. Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации нацизма при увековечении памяти погибших.-0-

Фото Рамиля Насибулина