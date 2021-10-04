Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам животного мира и генной инженерии

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам животного мира и безопасности генно-инженерной деятельности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен в Палату представителей Советом Министров 22 июля.

Документом вносятся изменения в законы "О безопасности генно-инженерной деятельности" и "О животном мире". Цель его подготовки - усовершенствовать нормы этих законов с учетом практики применения, привести их нормы в соответствие с нормами закона "О нормативных правовых актах", иных актов законодательства.

В законе "О безопасности генно-инженерной деятельности" предлагается исключить указание на "породы" в термине "породы генно-инженерных животных". Это необходимо, чтобы расширить перечень объектов регистрации генно-инженерных животных и использовать их в хозяйственных целях.

В закон "О животном мире" вносятся изменения, которые касаются отношений, связанных с содержанием или разведением в неволе юридическими лицами, гражданами диких животных.

Вводится определение терминов "контактные зоопарки" и "передвижные зоопарки", под которыми соответственно понимаются объекты (вольеры, клетки, бассейны, аквариумы, террариумы, акватеррариумы), где содержатся в целях демонстрации и физического контакта дикие и иные животные, а также объекты, расположенные в транспортных средствах, где содержатся дикие животные в неволе в целях их демонстрации.

Из определения термина "дикие животные в неволе" предлагается исключить слова "отловленные из среды их обитания" в связи с тем, что в настоящее время более 50% содержащихся в неволе животных ввезены на территорию нашей республики из других стран (ранее были разведены в неволе) и не были отловлены из среды их обитания.

"Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды наделяется полномочиями устанавливать по предложению Национальной академии наук Беларуси перечни видов диких животных: запрещенных к содержанию и разведению в неволе в квартирах многоквартирных и блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на придомовых территориях одноквартирных жилых домов, разрешенных к содержанию в контактных зоопарках. Также вводится запрет на содержание и разведение диких животных в передвижных зоопарках", - рассказал председатель Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Николай Васильков.

Эти ограничения и запреты не будут распространяться на случаи содержания и использования таких животных в стационарных зоопарках, цирках, дельфинариях, объектах содержания и разведения диких животных, так как в стационарных объектах, где содержатся дикие животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, возможно создать условия, соответствующие биологическим (видовым и индивидуальным) особенностям животных, не причиняя вреда их жизни и здоровью.

Введение предлагаемых проектом закона положений, ограничивающих использование отдельных видов животных, будет способствовать исключению нелегального ввоза редких диких животных в Беларусь, так как снизится спрос на их приобретение, а также выполнению страной международных соглашений в этой сфере.

"Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов бюджетных средств, направлен на совершенствование правового регулирования в отношении содержания в неволе диких животных, а также обеспечит повышение эффективности функционирования национальной системы биобезопасности", - добавил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.-0-