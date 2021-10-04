Депутаты приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции Беларуси

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Конституции Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.

27 мая Президентом Беларуси в соответствии с ч.1 ст.99 и ст.138 Конституции Беларуси в Палату представителей внесен проект закона "Об изменении Конституции Республики Беларусь". На основании ст.170 Регламента Палаты представителей для подготовки проекта закона создана специальная комиссия.

Специальной комиссией законопроект направлялся в постоянные комиссии и на заключение в главное правовое управление Секретариата Палаты представителей. Поступившие замечания, носящие технический характер, учтены в тексте проекта документа.

Окончательно подготовленный к рассмотрению в первом чтении законопроект был направлен Президенту. Замечаний не поступило.

"Законопроект 25 июня был принят Палатой представителей в первом чтении и одобрен Советом Республики, - сказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. - В межсессионный период депутаты провели обсуждение конституционного проекта в избирательных округах, с трудовыми коллективами, исполкомами, местными Советами депутатов. Итоги этой работы подтвердили, что проект поддерживается белорусским обществом и соответствует его запросам".

Документ в Овальном зале представил председатель специальной комиссии по подготовке законопроекта Валентин Семеняко. "Обсуждение с избирателями проекта закона показало, что абсолютное большинство белорусских граждан поддерживают данные изменения", - отметил он.

Владимир Андрейченко

"Единый день голосования - это правовая практика, которая работает в избирательном законодательстве многих государств и имеет ряд плюсов. Выборы - затратный процесс с финансовой стороны, а единый день голосования позволит экономить бюджетные средства. С организационной точки зрения введение единого дня голосования позволит упорядочить политические процессы в стране, консолидировать все политические силы для участия в электоральной кампании, - подчеркнула член Постоянной комиссии по национальной безопасности Мария Ленчевская. - Партии, общественные объединения и движения смогут комплексно выдвигать свои программные требования и реализовывать их на всех уровнях представительной власти. Единый день голосования позволит синхронизировать выдвижение представителей в избирательные комиссии, кандидатов в депутаты, а также направление наблюдателей. Такой шаг сделает избирательный процесс более рациональным, придаст стабильность нашей политической системе".

Заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Игорь Волков добавил, что этот законопроект своевременный. "Принятие данного закона будет способствовать дальнейшему совершенствованию деятельности органов местного управления и самоуправления, основным звеном которых являются Советы депутатов. Ведь именно здесь на местах ежедневно подвергаются постоянной проверке обществом определенные государством цели и задачи социально-экономического развития страны. Эти вопросы очень детально обсуждались в избирательных округах и нашли полную поддержку общества. Рассмотрение данного законопроекта весьма актуально", - констатировал он.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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