Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о прослеживаемости сельхозживотных и продуктов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении закона "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения", передает корреспондент БЕЛТА.

Закон "Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения" принят в 2015 году. За это время наработана практика его применения, в этой сфере издан ряд национальных законодательных актов, международных договоров Беларуси и актов Евразийского экономического союза. Все это потребовало корректировки отдельных положений, для чего и был разработан проект закона о внесении необходимых изменений.

"В частности, объектный состав дополняется сельскохозяйственными животными: птицей, пчелами, пушно-меховыми животными, а также животными-гидробионтами (раки, крабы) и, соответственно, новыми видами продуктов животного происхождения. Уточняется понятие государственной информационной системы в части прослеживаемости продуктов животного происхождения и устанавливаются некоторые положения по внедрению отдельных компонентов такой системы. Определяются для новых видов животных средства идентификации: табло, ножное кольцо, крылометка", - рассказал член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Александр Левчук, представляя законопроект в Овальном зале.

Принятие законопроекта по внесению изменений в законодательство по вопросам идентификации сельскохозяйственных животных и продуктов животного происхождения повысит безопасность при перемещении животных и продуктов животного происхождения как по территории нашей страны, так и между государствами ЕАЭС. Это будет способствовать и повышению экспортного потенциала субъектов хозяйствования нашей страны.-0-