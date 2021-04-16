Депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона внесен в Палату представителей Советом Министров и принят в первом чтении 2 апреля. Документ определяет правовые и организационные основы противодействия экстремизму для обеспечения безопасности общества и государства.

Проектом предлагается установить специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами. Он законодательно закрепляет определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширяет определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы", возлагает функцию по координации деятельности субъектов противодействия экстремизму на органы внутренних дел, расширяет перечень государственных органов - субъектов противодействия экстремизму, устанавливает порядок запрета деятельности экстремистских формирований.

Впервые предусматривается ответственность за участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовку, обучение и подготовку лиц для участия в такой деятельности.

Предлагается установить ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном и международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности государственных органов власти и управления в публичных выступлениях, в том числе в СМИ и интернете. Также предусматривается уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности страны, распространение запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов, которые не являются средствами массовой информации.-0-