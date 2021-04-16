Депутаты поддержали изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект подготовлен во исполнение поручений главы государства, данных 18 июня 2020 года на совещании по проектам новых кодексов об административной ответственности, 22 января 2021 года на совещании по вопросам усиления ответственности за налоговые преступления и 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства. Документ направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства, законодательного опыта зарубежных стран, а также проведенных научных исследований норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов Беларуси.

"С учетом складывающейся общественно-политической ситуации законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за ряд противоправных деяний", - рассказал министр юстиции Олег Слижевский, представляя в Овальном зале законопроект.

В частности, законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

А также за распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности; неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенное лицом, которое в течение одного года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий, за неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности.

Документом предлагается усиление ответственности за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, умышленное несанкционированное копирование, перехват компьютерной информации либо неправомерное завладение компьютерной информацией, повлекшее причинение существенного вреда, сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности, надругательство над государственными символами.

"Дополнен Уголовный кодекс отдельными составами, предусматривающими уголовную ответственность за экстремистскую деятельность. Например, предлагается криминализировать содействие экстремистской деятельности и прохождение обучения или иной подготовки для участия в ней, - добавил министр. - Предлагается также усовершенствовать уголовное законодательство в сфере противодействия преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности, а также компьютерной безопасности". -0-

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