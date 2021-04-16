Депутаты поддержали изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 16 апреля 2021
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:58 Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам обеспечения нацбезопасности Общество
12:53 В "Великом камне" стартовала вакцинация против COVID-19 Общество
12:49 Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси Общество
12:47 Брестская область экспортирует около 50% произведенной в регионе продукции животноводства Регионы
12:45 ОДКБ провела первые штабные переговоры по подготовке совместных учений в 2021 году Общество
12:42 Депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму Общество
12:37 Депутаты приняли во втором чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма Общество
12:37 Злоумышленник захватил заложников в банке в Тбилиси В мире
12:34 ВОЗ: за последние два месяца в мире отмечен почти двукратный рост заболеваемости COVID-19 В мире
12:30 Мишустин приехал в Минск по поручению Путина, чтобы рассмотреть "одну из важнейших наших проблем" Президент
12:28 Скончался народный артист Азербайджана Эльдар Кулиев В мире
12:20 В Минске фигуранта дела о приготовлении к массовым беспорядкам приговорили к 4 годам колонии Происшествия
12:19 Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве Президент
12:14 ФОТОФАКТ: Первые тонны томатов собрали в тепличном комбинате ОАО "Рудаково" Регионы
12:12 Встреча Лукашенко и Мишустина проходит во Дворце Независимости Президент
12:06 В Лепельском реабилитационном центре люди с инвалидностью будут выращивать рассаду на реализацию Регионы
12:05 Депутаты поддержали изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности Общество
12:02 Минфин определил порядок перечисления заработанных на республиканском субботнике средств Экономика
12:00 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют с "Енисеем" в Единой лиге ВТБ Спорт
11:51 Кратковременные дожди и +16°С ожидается в Беларуси 17 апреля Общество
11:49 Костевич привилась выпущенной в Беларуси вакциной "Спутник V" Общество
11:40 Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности Общество
11:40 В Новополоцке вынесен приговор трем парням, разбившим памятную доску Происшествия
11:36 Суд по делу Тимы Белорусских начался в Минске Происшествия
11:32 Четыре абсолютно новые специальности предложат белорусские вузы абитуриентам этого года Общество
11:31 Минский моторный завод в I квартале в два раза увеличил поставки в Россию Экономика
11:28 Полочанин заключен под стражу за разжигание социальной вражды Происшествия
11:26 Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,2 км В мире
11:24 Объем заданий уменьшится по 11 из 15 предметов ЦТ Общество
11:18 В России за сутки выявили 8995 случаев заражения COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Общество
16 апреля 2021, 12:05

Депутаты поддержали изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности

Фото из архива
Фото из архива

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект подготовлен во исполнение поручений главы государства, данных 18 июня 2020 года на совещании по проектам новых кодексов об административной ответственности, 22 января 2021 года на совещании по вопросам усиления ответственности за налоговые преступления и 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства. Документ направлен на совершенствование с учетом практики применения действующего законодательства, законодательного опыта зарубежных стран, а также проведенных научных исследований норм Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов Беларуси.

"С учетом складывающейся общественно-политической ситуации законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за ряд противоправных деяний", - рассказал министр юстиции Олег Слижевский, представляя в Овальном зале законопроект.

В частности, законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за умышленное незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, совершенные в том числе в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга.

А также за распространение владельцем интернет-ресурса, не зарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, участие в экстремистском формировании и содействие экстремистской деятельности; неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, совершенное лицом, которое в течение одного года после наложения двух административных взысканий за такие деяния вновь нарушило порядок организации или проведения массовых мероприятий, за неисполнение решения о признании организации экстремистской и о приостановлении ее деятельности.

Документом предлагается усиление ответственности за клевету, призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, умышленное несанкционированное копирование, перехват компьютерной информации либо неправомерное завладение компьютерной информацией, повлекшее причинение существенного вреда, сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебной деятельности, надругательство над государственными символами.

"Дополнен Уголовный кодекс отдельными составами, предусматривающими уголовную ответственность за экстремистскую деятельность. Например, предлагается криминализировать содействие экстремистской деятельности и прохождение обучения или иной подготовки для участия в ней, - добавил министр. - Предлагается также усовершенствовать уголовное законодательство в сфере противодействия преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности, а также компьютерной безопасности". -0-

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о туризме

Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма

Депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму

Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси

Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам обеспечения нацбезопасности

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
законодательство Палата представителей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Палата представителей поддержала поправки в законы по вопросам обеспечения нацбезопасности
В "Великом камне" стартовала вакцинация против COVID-19
Фото из архива Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о массовых мероприятиях в Беларуси
Фото из архива ОДКБ провела первые штабные переговоры по подготовке совместных учений в 2021 году
Фото из архива Депутаты приняли во втором чтении поправки в законы по вопросам противодействия экстремизму
Фото из архива Депутаты приняли во втором чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма
Главное
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко Встреча Лукашенко и Мишустина проходит во Дворце Независимости
Пиневич о третьей волне COVID-19: лавинообразного роста заболеваемости пока нет
Регистрация на ЦТ начнется 2 мая
Депутаты поддержали изменения в кодексы по вопросам уголовной ответственности
Топ-новости
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве
Минфин определил порядок перечисления заработанных на республиканском субботнике средств
ОДКБ провела первые штабные переговоры по подготовке совместных учений в 2021 году
Депутаты приняли во втором чтении законопроект о недопущении реабилитации нацизма
Савиных: визит Президента в Баку станет одним из самых продуктивных за последние годы
Нацбанк разъяснил изменения в порядке предоставления услуг по денежным переводам
Акция "Чистый водоем" стартует в Беларуси
Брестская область экспортирует около 50% произведенной в регионе продукции животноводства
Пиневич привился выпущенной в Беларуси вакциной "Спутник V"
Дзермант: белорусское общество встрепенулось у края пропасти и серьезно оздоровилось
Почти 10 тыс. деревьев высадили в Минске во время весеннего месячника по озеленению
Минский моторный завод в I квартале в два раза увеличил поставки в Россию
КГК проведет сегодня горячую линию по качеству услуг "Белтелекома"
Минздрав опроверг информацию об отсутствии препаратов для лечения онкопациентов
Поезда на двух линиях минского метро 17 апреля будут следовать по графику рабочей субботы
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Всебелорусское народное собрание Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.