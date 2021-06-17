Депутаты приняли во втором чтении законопроект о госрегулировании производства и оборота алкоголя

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта", передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект внесен Советом Министров и принят Палатой представителей в первом чтении 28 октября 2020 года. Он разработан с учетом необходимости устранения несогласованности норм в области регулирования производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта в национальном правовом поле и с законодательством Таможенного союза.

В ходе подготовки к рассмотрению во втором чтении документ приведен в соответствие с законами Беларуси "Об изменении Закона Республики Беларусь "Об обеспечении единства измерений", "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь", "О рекламе" и другими законодательными актами.

Реализована поправка о закреплении на законодательном уровне права ввоза на территорию Беларуси непищевого этилового спирта нефтеперерабатывающими заводами для лабораторных испытаний. Доработаны положения, касающиеся продажи алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Учтены предложения Министерства по налогам и сборам, направленные на защиту интересов бюджета, совершенствование порядка зачета (возврата) денежных средств, внесенных в республиканский бюджет в качестве условия приобретения контрольных знаков, а также в оплату стоимости возвращенных неиспользованных акцизных марок и контрольных знаков. Внесен и ряд других корректировок.-0-